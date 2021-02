Francesco Oppini, il matrimonio e la proposta a Tommaso Zorzi come testimone: cosa potrebbe accadere

Francesco Oppini ha cominciato a parlare del suo matrimonio con la compagna Cristina, facendo riferimento alla possibilità di vedere Tommaso Zorzi come testimone...

Francesco Oppini ha parlato del suo futuro matrimonio con la compagna, Cristina, facendo anche riferimento alla presenza di Tommaso Zorzi alle nozze: ma lo vedremo nel ruolo di testimone? Oppure il buon Tommy potrebbe rendere davvero

Al matrimonio di Francesco Oppini, Tommaso Zorzi potrebbe essere una presenza fondamentale, magari come testimone… Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Francesco Oppini parla delle sue nozze: “ci saranno i ragazzi del GF Vip”

Andiamo con ordine. Ospite di Gabriele Parpiglia a Casa Chi, Francesco Oppini ha tra le altre cose parlato della possibilità di coronare la sua storia d’amore con Cristina, senza tuttavia già fissare una data: “Delle nozze ne parliamo spesso con Cristina, ma non è la priorità. Ne stiamo parlando come completamento di una famiglia, dopo una convivenza completata e magari un figlio”.

Poi però è arrivato il punto forte, quando cioè Oppini ha spiegato che vorrà Tommaso Zorzi in un ruolo di primissimo piano, magari come testimone.

Francesco Oppini: “Tommaso Zorzi invitato e testimone al mio matrimonio”

“Tommaso al matrimonio? Certo, invitato e testimone – ha svelato il figlio di Alba Parietti – e lo saranno tutti gli altri ragazzi che erano nella casa con me. Ma a lui farò fare tutto: non solo il testimone, ma anche il prete volendo. E anche quello che condurrà tutto il matrimonio con musica, balletti e cantando. Tommaso può fare tutto”.

VIDEO | Parpiglia chiede a Francesco se pensa a Tommaso come testimone a un suo ipotetico futuro matrimonio #tzvip pic.twitter.com/bZtThq2px4 — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) February 4, 2021

Un commento che dimostra la grande stima e il grande affetto di Francesco per un amico con il quale ha condiviso un percorso pieno di ostacoli ma sicuramente importante…

Tuttavia, l’ipotesi di vedere Tommaso Zorzi testimone al matrimonio di Oppini a tanti non basta proprio, basta leggere un tweet particolare che svela: “’Tommaso al matrimonio invitato, testimone,e anche quello che condurrà tutto il matrimonio con balletti ecc’… No Ciccio forse non ci siamo capiti. Noi Tommaso lo vogliamo sposo”.

