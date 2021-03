Juventus, Francesco Oppini furioso per la sconfitta ma in tanti notano quel dettaglio legato a Zorzi

Francesco Oppini va su tutte le furie per l'eliminazione della Juventus dalla Champions League... ma lui stesso l'aveva previsto

La Juventus è fuori dalla Champions League: un dettaglio che non avrà fatto sicuramente piacere ai tanti tifosi della Signora, e in particolare a Francesco Oppini. L’ex gieffino, però, aveva fatto una previsione su questo avvenimento, nella quale aveva tirato in ballo anche Tommaso Zorzi. Ma cosa avrà mai detto?

Francesco Oppini, grandissimo tifoso bianconero, aveva parlato già tempo fa della possibilità che la Juventus uscisse dalla Champions, tirando in ballo anche Tommaso Zorzi. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La Juventus è fuori dalla Champions, Francesco Oppini furioso

Andiamo con ordine. Nonostante la vittoria per 3-2 sul Porto, in virtù del risultato spalmato sui 180 minuti di andata e ritorno, la Juventus è stata eliminata dalla Champions League nella serata del 9 marzo 2021. Un avvenimento che, chi segue il calcio lo sa, si ripresenta puntuale ormai ogni anno, facendo soffrire i tantissimi supporter di Cristiano Ronaldo e compagni.

Tra loro si conta anche Francesco Oppini, che dopo l’eliminazione della Juventus è parso piuttosto furioso negli studi di 7Gold, dove lavora come opinionista sportivo. Una reazione prevedibile, la sua, ma molti fan sui social hanno ricordato di ciò che disse qualche tempo fa…

Oppini: “Meglio la vittoria di Tommaso che la Juve in Champions”

In una diretta con Elisabetta Gregoraci ed Enock Barwuah, Francesco Oppini rivelò di preferire un trionfo di Tommaso Zorzi al GF Vip a quello della sua Juventus in Champions League.

“Preferisco la vittoria di Tommaso – disse il figlio di Alba Parietti – La Juve può vincere ogni anno”.

Inutile dire che l’effettiva eliminazione dei bianconeri ha causato una certa ironia su Twitter, dove in tanti hanno ricordato al povero Francesco questo dettaglio.

“Comunque – esordisce un fan – non adesso perché potrebbe sclerare malissimo, qualcuno deve dire a Oppini che lui preferiva la vittoria di Tommaso alla Juve in Champions. E queste sue parole si sono concretizzate”.

E un altro fa eco: “Hai visto Oppini? La Juve è fuori perché tu l’hai gufata”.

Qualcun altro, invece, chiede un intervento del buon Zorzi: “Tommaso meglio che vai a consolare Oppini che ha preferito la tua vittoria alla sua Juve”.

