GF Vip, Francesco Oppini attacca Mario Ermito dopo la puntata: ‘Per prendere in giro devi…’

Al GF Vip, Francesco Oppini ha attaccato Mario Ermito per alcune dichiarazioni fatte in puntata contro Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Ecco cosa ha detto.

L’eliminazione di Mario Ermito dal Grande Fratello Vip non ci ha stupito più di tanto, ma ha invece fatto discutere la polemica che si è scatenata con l’attore da parte di Francesco Oppini. Ma in cosa consiste la discussione? Cosa avranno mai detto e qual è stato il motivo del contendere?

LEGGI ANCHE: — Francesco Oppini non saluta Tommaso Zorzi a fine puntata: come mai? Cosa si scopre dopo la puntata del GF Vip

GF Vip, Ermito attacca Stefania e Tommaso, poi viene eliminato

Durante la puntata, Dayane e Mario hanno parlato dell’eliminazione serale, facendo riferimento alla possibilità che venisse eliminato uno tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. A riguardo, i due hanno detto che “l’impero sarebbe crollato”, con Ermito che ha detto dei due coinquilini che “sono il re e la regina di un castello di carta”.

Parole che non sono piaciute a gran parte del pubblico, anche perché in nomination c’erano ben nove vipponi: Dayane Mello, Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò… oltre ovviamente a Stefania, Tommaso e appunto Mario Ermito.

Il voto popolare ha deciso che sarebbe stato proprio quest’ultimo a dover lasciare la casa, tanto che sui social in molti hanno cominciato ad attaccarlo e a prenderlo in giro.

Francesco Oppini contro Mario Ermito: “per prendere in giro i Beatles…”

Ebbene, a muovere una critica contro Mario Ermito si è mosso anche Francesco Oppini, che in diretta Instagram con Enock, Elisabetta Gregoraci e altri ex coinquilini ha detto la sua proprio sulle parole dell’ultimo eliminato.

“L’impero non è caduto – ha affermato Oppini – E ricordatevi che per prendere in giro i Beatles bisogna essere i Rolling Stones, non i Cugini di Campagna, con tutto il rispetto”.

Una frecciata bella e buona: un vero e proprio attacco nei confronti di Ermito che ha fatto andare in solluchero il popolo del web. Arriverà anche la risposta di Mario? Noi l’aspettiamo con ansia!

“Per prendere in giro i Beatles bisogna essere i Rolling Stones, non i Cugini di campagna”

FRANCESCO CHE LA TOCCA PIANISSIMO SU MARIO E SULL’IMPERO ZORZANDO🍵🍵🍵 #tzvip pic.twitter.com/xd0ic4pYYP — marika🥀 (@comedicoio__) January 12, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy