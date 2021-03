Filippo Nardi, ‘sei una lavatrice, rendi meglio a…’: il commento nella diretta di Dayane Mello fa infuriare i fan

Durante una diretta social con Sonia Lorenzini e Dayane Mello, Filippo Nardi si lascia sfuggire un commento non proprio felice sulla modella brasiliana

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, sui social network sta succedendo di tutto. Stavolta a combinarla grossa è Filippo Nardi, che ha lasciato un commento non propriamente carino durante una diretta tra Sonia Lorenzini e Dayane Mello… Ma cosa avrà mai detto il dj e conduttore televisivo?

LEGGI ANCHE – Francesco Oppini risponde a Zorzi nella diretta mentre è in tv: cosa è successo ieri sera

Filippo Nardi fa un commento infelice su Dayane Mello durante la diretta Instagram con Sonia Lorenzini: “sei come una lavatrice…”. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Andiamo con ordine. Durante una diretta Instagram tra Sonia Lorenzini e Dayane Mello, ad un certo punto Filippo Nardi si è lasciato sfuggire un commento che non è certo dei più gentili.

Il dj ed ex gieffino ha infatti scritto, rivolto alla modella brasiliana: “Ma sei come una lavatrice che rendi meglio a 90 gradi”. Un’affermazione decisamente infelice, nella quale reitera il tipo di affermazioni che qualche mese fa gli sono costate il posto nella casa più spiata d’Italia.

mio dio quanto sei cesso pic.twitter.com/3rctm9bkpD — ✨ 68% ✨ (@vanderwoodvsen) March 3, 2021

Il web contro le affermazioni sessiste di Filippo Nardi

Inutile dire che il popolo del web non è rimasto certo inerte di fronte alla frase di Filippo Nardi nei confronti di Dayane Mello, al punto da scrivere una serie di commenti dai quali non esce certo in maniera positiva.

“Filippo Nardi, signore e signori – twitta una fan mostrando la battuta dell’ex concorrente del GF Vip – Io non so più cosa commentare”. Un’altra risponde: “comunque Filippo Nardi non se regola, santo Dio che nervoso”.

E qualcun altro si chiede: “ma non ha ancora capito un ca**o anche dopo la squalifica? Imbarazzante”.

comunque filippo nardi non se regola santo dio che nervoso — elisa ☽ ²⁸ (@distrettododici) March 3, 2021

ma non ha ancora capito un cazzo anche dopo la squalifica? imbarazzante — ale (@needzorzi) March 3, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy