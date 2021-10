GF Vip, fidanzato di Cipriani diventa concorrente? Cosa svela Alex Belli: c’entra Fabrizio Corona

Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, potrebbe entrare al GF Vip come concorrente. Ecco cosa ha rivelato Alex Belli.

Spunta una notizia sulla casa del GF Vip: Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, potrebbe diventare un nuovo concorrente del reality show di casa Mediaset. La notizia è arrivata proprio dall’interno della casa più spiata d’Italia. Cosa succederà davvero? Quale sarà la verità?

Il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, entrerà nella casa del GF Vip come concorrente? Il dubbio si insinua tra i fan dopo le parole di Alex Belli… Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Alessandro Rossi, fidanzato della Cipriani, nuovo concorrente del GF VIP?

Andiamo con ordine. Parlando con Manuel Bortuzzo, Alex Belli ha anticipato che Alessandro Rossi potrebbe diventare un concorrente del Grande Fratello Vip a titolo definitivo, entrando al fianco della fidanzata Francesca Cipriani.

Ma l’attore ha anche raccontato di essere già al corrente di tutto poiché la cosa sarebbe stata organizzata da “Ciccio Pasticcio”.

Chi è “Ciccio Pasticcio” nominato da Alex Belli? Scopriamo la verità

A quel punto Manuel, stupito dalle parole del coinquilino, gli ha chiesto chi fosse questo tanto misterioso “Ciccio Pasticcio”. La risposta di Alex non è stata esplicita ma al contempo non ha lasciato adito a dubbi, in quanto ha scritto con il dito sul tavolo la parola “C0RON4”.

Quindi, stando a tutto questo, se Alessandro Rossi dovesse entrare definitivamente al GF Vip come concorrente e non come ‘semplice’ fidanzato della Cipriani, dietro ci sarebbe la mano dell’ex re dei paparazzi… Nel frattempo Amedeo Venza ha scovato una foto nella quale Rossi appare proprio al fianco di Fabrizio Corona…

Sarà davvero come dice Alex Belli? Voi come la pensate?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset