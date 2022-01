GF Vip, Federica e la frecciatina velenosa per Delia e Gianmaria: tutti imbarazzati per quella frase

Federica Calemme è gelosa di Delia Duran sul rapporto con Gianmaria? Al GF Vip ha lanciato una frecciatina alla coinquilina

Mentre i concorrenti del GF Vip stavano tranquillamente giocando a carte, in molti hanno notato che con ogni probabilità Federica Calemme è gelosa di Delia Duran riguardo al rapporto che quest’ultima sta sviluppando con Gianmaria Antinolfi. In molti hanno visto nelle sue parole una chiara frecciatina alla modella venezuelana. Ma cosa sarà successo di preciso?

Federica Calemme è gelosa di Gianmaria Antinolfi e a riguardo ha deciso di lanciare una frecciatina a Delia Duran? Al GF Vip sembra essere successo proprio questo. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Federica Calemme gelosa di Antinolfi e la frecciatina a Delia Duran

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre giocavano a carte e litigavano per gioco insieme agli altri coinquilini, Gianmaria sembrava voler proprio dare una carta a Delia Duran, facendo esplodere di gelosia Federica Calemme.

Mentre Antinolfi ritardava nel girare una carta ad un’altra persona, quindi, Federica è subito sbottata con un napoletanissimo “È passata un’ora. Dagliela a qualcun‘altra, muoviti. Jah!”

Il tentennamento di Gianmaria, secondo molti telespettatori, era dovuto al fatto che lui volesse passare la carta proprio a Delia ma non osava farlo per timore della reazione della Calemme. Reazione che, puntualmente è arrivata mandando in sollucchero gran parte dei fan del reality show di casa Mediaset.

Manila Nazzaro nota la gelosia di Federica

In tanti si sono chiesti se gli altri coinquilini si siano accorti di quanto fosse appena accaduto sotto i loro occhi. Forse non tutti, ma di sicuro Manila Nazzaro ha notato la gelosia di Federica Calemme per Delia Duran, tanto che durante il siparietto ha aggiunto un “Sento odore di clip qua” che sembra starci tutto…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy