Prosegue lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: l'ex moglie di Briatore in confessionale si sfoga e racconta particolari privati della coinquilina

Elisabetta Gregoraci è prossima ad uscire dalla casa del GfVip, e forse per questo ha deciso di rompere ogni indugio e raccontare succose rivelazioni su Giulia Salemi.

Elisabetta Gregoraci, nuove rivelazioni su Giulia Salemi: ‘Ho visto certi messaggi’

Un confessionale a ruota libera quello della Gregoraci che ha parlato di come la Salemi chiamasse Flavio Briatore per chiedere cene e pernottamenti gratuiti. Un attacco che Giulia non ha preso benissimo e tra le lacrime si è detta stanca della querelle.

Ma andiamo con ordine.

Stando a quanto dichiarato da Elisabetta, Giulia era solita chiamare molto spesso Briatore che non voleva pagare le cene, o il pernottamento. Poi parla del suo rapporto con la bella persiana e precisa che tra loro due non c’era e non ci potrà mai essere una affinità, un’amicizia e lascia intendere che ci siano stati altri episodi e comportamenti che non fanno rientrare Giulia nelle grazie di Elisabetta.

“Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che ho cercato di farlo capire. – ha detto l’ex moglie di Briatore – Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo non significa essere una snob, assolutamente, ma anzi. Con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà. Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale. Ho visto certi messaggi. Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che ovviamente non sto nemmeno a raccontare. Poi che scenda dal pero, ti dico no”

Come dicevamo la coinquilina non ha preso benissimo le parole di EliGreg e tra le lacrime ha detto di essere stanca di questi continui attacchi, di essere dipinta per quella che non è.

La vicenda è più che mai aperta: chi delle due starà dicendo la verità?!

