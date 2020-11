Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore le ha chiesto di risposarlo

Inattesa rivelazione nella casa del GF Vip: Elisabetta Gregoraci svela che durante il lockdown Flavio Briatore le ha chiesto di risposarlo

Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore nella casa del GF Vip. La showgirl calabrese ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata ai suoi coinquilini, che potrebbe anche stravolgere gli equilibri interni. Pare, infatti, che di recente l’imprenditore le abbia proposto di convolare nuovamente a nozze…

GF Vip, le rivelazioni di Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore

Come spesso accade al GF Vip, la sorprendente rivelazione è avvenuta in giardino. Elisabetta stava chiacchierando con Francesco Oppini, Giulia Salemi e Andrea Zelletta. A un certo punto, la conversazione si sposta sulla vita sentimentale della Gregoraci e inevitabilmente si arriva a parlare dell’ex marito.

La conduttrice di Battiti Live ha spiegato di aver trascorso il lockdown con Briatore e il figlio Nathan e che durante quel periodo, Flavio le avrebbe fatto una inattesa proposta. “Mi ha chiesto di risposarlo” confessa Elisabetta tra lo stupore dei suoi coinquilini. “Lui è ancora innamorato” ha poi aggiunto.

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore nella casa del GF Vip. In precedenza, la showgirl si era lamentata dell’ex marito, accusandolo di non esserle stato vicino quando la madre è morta, ad esempio. La donna si era lasciata andare a diverse dichiarazioni che avevano portato l’imprenditore a rilasciare una intervista piuttosto forte nei confronti dell’ex moglie.

Poi, però, tra i due era tornato il sereno: Flavio ha inviato una dolce lettera – che qualcuno sospetta non abbia scritto lui – a Elisabetta che ha messo fine a ogni ostilità.

Va detto che sulla vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci non c’è molta chiarezza e non solo sul rapporto che la lega ancora a Flavio Briatore. Fonti ben informate ritengono che lei sia fidanzata fuori e non lo voglia ammettere, neanche a Pierpaolo Pretelli che è praticamente cotto di lei. Tutta colpa del presunto contratto prematrimoniale che la lega ancora all’ex marito?

Chissà se Alfonso Signorini riterrà opportuno scavare ancora nel privato della showgirl, che però fino ad oggi si è sbottonata ben poco…