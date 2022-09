GF Vip, Elettra Lamborghini ‘scappa’ dal gossip della sorella Ginevra: dove si trovava mentre andava in onda la seconda puntata

Elettra Lamborghini ha deciso di sfuggire al gossip riguardante il GF Vip e sua sorella Ginevra? Ecco la decisione 'drastica' dell'ereditiera

Mentre Ginevra Lamborghini è impegnata nella casa del GF Vip, sua sorella Elettra ha cominciato a mostrare segni di insofferenza in virtù dei loro rapporti non proprio sereni (anche se sarebbe meglio dire che ormai sono praticamente inesistenti). La cantante di Caramello è infatti ‘scappata’ in un resort sul Lago di Como, forse per sfuggire dal gossip sempre più serrato che l’entrata della sorella nella casa più spiata d’Italia sta provocando.

L’appello di Ginevra Lamborghini al GF Vip e la diffida di Elettra

In realtà tutto è partito proprio dal GF Vip, dove Ginevra Lamborghini ha fatto un appello ad Elettra. “Io ho bisogno di ritrovare un rapporto con mia sorella – ha detto – Anche se mi deve mandare a quel paese, Elettra ti prego dimmi qualcosa”.

La risposta di Elettra, in realtà, è arrivata tramite una diffida a sua sorella e alla stessa produzione del GF Vip.

Elettra scappa sul lago di Como per rifuggire il gossip?

Nel frattempo, però, Elettra ha cominciato ha postare nelle sue Instagram Stories delle foto di montagne paradisiache scattate dall’Hilton Lake di Como, dove ha deciso di ‘scappare’, forse per rifuggire il gossip serrato riguardante Ginevra e il GF Vip.

“Primo giorno – ha scritto in una storia nella quale mostra una tisana poggiata sulle sue gambe, visibilmente in accappatoio – come vi dicevo le persone vanno in giro in accappatoio e si bevono queste tisane durante tutta la giornata. Sono super curiosa di vedere i risultati alla fine del percorso“.

Inoltre, nel resort dove alloggia, ci sono delle Phone Free Zones, ovvero ristorante, spa, aree mediche, hammam, sauna e piscina interna nelle quali non è consentito l’uso dei cellulari… Una scelta che dovrebbe aiutare al massimo il relax degli ospiti e che Elettra ha commentato con “questo lo apprezzo particolarmente…”.

Sembra quasi un momento di ‘disintossicazione‘ dal gossip… sarà davvero così?

Photo Credits: Kikapress