GF Vip, dito-gate di Edoardo: il suo gesto dopo quella scena sotto le coperte con Antonella. Poteva evitare?

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sotto le coperte al GF Vip: il concorrente si mette un dito in bocca dopo il gesto hot

Sta facendo discutere quello che è successo nella sera nella casa del GF Vip sotto le coperte tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Il momento piccante è stato subito immortalato in una clip che ha fatto il giro del web in men che non si dica. Ma cosa avranno mai combinato i due concorrenti? Perché il gesto del membro del cast di Forum sta facendo tanto discutere i telespettatori?

GF Vip: la scena hot di Edoardo e Antonella sotto le coperte

Andiamo con ordine e partiamo dal principio: al GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi erano l’uno accanto all’altra, avvolti insieme sotto le coperte.

Ad un certo punto, si vede un po’ di movimento. Lui allunga la mano sotto le coperte, mentre lei lo guarda sempre più intensamente, poi gli tira il braccio verso di sé. Alla fine, però, si vede Edoardo che tira fuori il dito e lo mette in bocca…

La clip è stata subito estratta da qualche attento telespettatore che, caricatala sui social, ha fatto in modo che diventasse subito virale…

Edoardo poteva evitare quel gesto con il dito?

Il gesto di Donnamaria, d’altronde, è stato piuttosto inequivocabile. Anche perché, finché Edoardo e Antonella (e le loro mani) rimanevano sotto le coperte, poteva esserci stato semplicemente un abbraccio, al massimo un palpeggiamento. Lui, invece, succhiandosi il dito ha reso l’idea decisamente più piccante… La sua è stata una esagerazione? Una mancanza di rispetto nei confronti della Fiordelisi?

Inutile dire che in giro per la rete sono in tanti quelli che lo stanno attaccando, anche se non manca chi se la prende con Antonella… Ad ogni modo, era tanto necessario mettersi quel dito in bocca?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy