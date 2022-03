GF Vip, Barù spietato con Soleil? La sua reazione alla frase sulla finale. Soleil spiazzata

Al GF Vip Barù dice la sua a Soleil sulla finale del reality show: le sue parole sono state definite 'spietate' dai telespettatori

Al GF Vip fanno discutere alcune parole pronunciate da Barù nei confronti di Soleil Sorge. Il buon Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona ha infatti espresso un concetto con la solita sincerità… Sarà stato un po’ troppo?

GF Vip: Barù fa un discorso sulla finale a Soleil Sorge ma i fan ritengono un po’ troppo spietate le sue parole. Ma cosa avrà mai detto? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Barù spietato con Soleil? Il discorso sulla finale del GF Vip che fa discutere i fan

Andiamo con ordine. Al GF Vip, Barù parlava con Soleil, Davide Silvestri e Giucas Casella della possibilità di arrivare in finale. Ad un certo punto, alcune parole della Sorge lo hanno fatto risvegliare: “La cosa può essere ribaltata. Tipo: la casa non ti ha premiato ma il pubblico potrebbe e uno di voi va in finale. Boom“.

È stato in quel preciso momento che Barù le ha risposto, in una maniera che in molti hanno definito spietata: “Difatti quando te sei andata hai visto chi ha scelto il pubblico. Guarda chi è in finale!”

“Eh, infatti“, ha risposto Soleil piuttosto rabbuiata e abbattuta dalle parole dell’enologo, che non ha certo affrontato la questione con il massimo tatto.

In molti hanno infatti fatto notare che con quelle sue parole Barù si riferisse a Delia Duran, prima finalista del GF Vip, ma anche all’altra persona già in finale, Lulù Selassié. Due persone con le quali la Sorge non ha rapporti proprio eccezionali. Ma davvero è giusto ritenere che Barù sia stato spietato con Soleil? O si tratta di una esagerazione per nulla rispondente alla realtà?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy