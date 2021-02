GF Vip, la diretta del GF Vip non sarà più in diretta: cosa accadrà in questi ultimi giorni prima della finale

Il GF Vip non andrà più in onda in diretta ma con qualche minuto di ritardo: ecco il motivo che ha portato la produzione a questa decisione

Entrati nell’ultima settimana di gioco, cambia qualcosa al GF Vip: il reality non andrà più in onda in diretta. Ma come mai questa scelta? Da cosa deriva? Ecco quale novità ha deciso di introdurre la produzione affinché fili tutto liscio fino alla finale del 1° marzo.

Il GF Vip non andrà più in onda in diretta: una mossa della produzione affinché proceda tutto senza intoppi fino alla finale del 1° marzo. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: il reality non sarà più in diretta

Andiamo con ordine. Tanti di noi si sono goduti giorno per giorno le immagini in diretta dalla casa del GF Vip trasmesse su Mediaset Extra o sui canali web della tv di Cologno Monzese. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la produzione ha deciso di sospendere questa possibilità nell’ultima settimana di reality show.

Le immagini della casa continueranno a essere trasmesse 24 ore su 24 su Mediaset Extra, questo sì. Cambia però qualcosa: non saranno più in linea diretta ma verranno portate in onda con una leggera differita. Giusto qualche minuto di differenza rispetto a un live in piena regola.

Il Grande Fratello Vip va in onda in differita: ecco il motivo

La notizia della “diretta non più in diretta” del GF Vip si è subito scontrata con le proteste dei fan, che sul web si sono fatti sentire in maniera più o meno vigorosa. Ma qualcuno si è anche scoperto favorevole alla cosa.

“Praticamente mandano la diretta in ritardo per evitare che i concorrenti si facciano squalificare?”, scrive una persona. E un’altra fa eco: “Questa settimana il GF Vip prova una lieve differita, per evitare di mandare in onda strafalcioni. ADDIO SQUALIFICHE, finalmente”.

Praticamente mandano la diretta in ritardo per evitare che i concorrenti si facciano squalificare? #tzvip — Posso dirti? (@g_sib_) February 22, 2021

Da.l Questa settimana #gfvip prova una lieve differita, per evitare di mandare in onda strafalcioni.

ADDIO SQUALIFICHE, finalmente pic.twitter.com/6mwUdHRqiG — MasterBB (@MasterAb88) February 22, 2021

In effetti, la scelta della produzione va proprio in tal senso: mandando in onda le immagini con qualche minuto di ritardo, sarà possibile censurare eventuali strafalcioni o uscite poco felici dei concorrenti. In questo modo, quindi, gli attuali ragazzi in gioco proseguiranno senza intoppi nel loro percorso verso la finale del primo marzo… E voi, cosa pensate? Siete d’accordo con questa scelta?

