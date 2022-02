GF VIP, Delia e il piano diabolico su Soleil: ‘la facciamo esplodere’. Era tutto organizzato con Alex Belli?

I fan di Soleil 'svelano' il 'piano diabolico' di Delia Duran: ecco cosa avrebbe detto la modella venezuelana all'orecchio di Alex Belli

Al GF Vip in molti stanno discutendo per il ‘piano diabolico‘ che Delia Duran sembra aver rivelato ad Alex Belli nei confronti di Soleil. Le accuse nei confronti della coppia da parte dei telespettatori sono sempre di più. Ma cosa avrà mai detto la modella venezuelana al compagno? E perché mai i fan della Sorge sono sul piede di guerra?

Al GF Vip i fan esplodono di rabbia dopo una rivelazione fatta da Delia Duran ad Alex Belli che sembra svelare una sorta di 'piano diabolico' contro Soleil Sorge. Ma cosa sarà mai successo?

‘Facciamola esplodere’: rivelato da Delia Duran il piano suo e di Alex Belli contro Soleil?

Andiamo con ordine. C’è una clip che in queste ore sta circolando sui social nella quale si vedono Alex Belli e Delia Duran in atteggiamenti molto intimi. Lei, ad un certo punto, dice qualcosa all’orecchio del compagno, che le risponde: “qui dentro non sicuramente“, prima di scoppiare a ridere.

Ma le parole che stanno facendo più discutere sono quelle della stessa Delia che dice chiaramente: “Quando tu hai voglia… boom. Facciamola esplodere“, prima di scoppiare a sua volta a ridere con Alex e poi scambiarsi con lui un caloroso bacio.

I fan di Soleil Sorge, sul web, stanno protestando dopo aver visto questo filmato, accusando Delia Duran di aver rivelato ad Alex il piano contro l’influencer italo-americana. Una sorta di ‘trappola’ contro Soleil rivelata da quel ‘facciamola esplodere’.

Ad ogni modo, non è la prima volta che Delia e Alex vengono accusati di aver ordito un qualche tipo di piano diabolico. Quale sarà la verità?

