GF Vip, Delia malata in casa: ha fatto il tampone? Cosa sta succedendo in queste ore nella casa

Al GF Vip Delia Duran sembra essere malata: la modella venezuelana ha fatto preoccupare i telespettatori, che per lei chiedono il tampone

Molti telespettatori del GF Vip hanno cominciato a mostrare una certa preoccupazione per Delia Duran, palesemente malata: la modella venezuelana ha fatto il tampone? Una sua eventuale positività potrebbe causare problemi a tutto il reality show? Cosa succederà?

Delia Duran malata al GF Vip: la modella venezuelana ha fatto il tampone?

Andiamo con ordine. Qualche giorno fa, al GF Vip, Delia ha affermato di non sentirsi molto bene e di non sentire i sapori. Sintomi ben chiari che hanno fatto preoccupare immediatamente molti coinquilini e telespettatori del GF Vip riguardo alle possibili condizioni di salute della modella venezuelana, nonché alle eventuali conseguenze che una sua positività potrebbe causare per il reality show di casa Mediaset.

Fin qui ordinaria amministrazione, sebbene paia che quando Delia Duran ha annunciato di essere malata sia stata regolarmente sottoposta ad un tampone per escludere ogni possibilità. La stessa cosa, tra sabato e domenica, sembra essere stata fatta per tutti i concorrenti del GF Vip.

I telespettatori continuano a sospettare della Duran

I sospetti su Delia Duran da parte dei telespettatori, tuttavia, non si fermano. E c’è chi la accusa direttamente di tossire e di cucinare insieme agli altri, toccando tutti gli utensili della cucina.

In ogni caso, conoscendo la serietà della produzione del Grande Fratello Vip, possiamo essere abbastanza sicuri che i concorrenti siano stati sottoposti ad un regolare tampone e che si possa stare piuttosto tranquilli riguardo alla loro salute.

