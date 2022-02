GF Vip, Delia deride Jessica davanti a Nathalie? La battuta sulla princess che non è piaciuta ai fan

Al GF Vip fanno discutere alcune parole di Delia su Jessica Selassié: la Duran ha deriso la princess con Nathalie Caldonazzo

Fanno discutere le parole pronunciate al GF Vip da Delia Duran su Jessica: parlando della princess con Nathalie Caldonazzo, la modella venezuelana si è lasciata andare ad alcune affermazioni poco felici e addirittura derisorie nei confronti della princess. Ma cosa avrà mai detto?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, l’insulto di Katia a Lulù per quella frase sul montepremi finale: cosa dice a Soleil

Al GF Vip, Delia Duran deride Jessica Selassié con Nathalie Caldonazzo. Le sue parole stanno facendo discutere i telespettatori. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Delia Duran deride Jessica Selassié?

Andiamo con ordine. Parlando con Nathalie Caldonazzo in camera da letto, Delia Duran si è sfogata su Jessica Selassié, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

“È finta, melensa. Io per lei sono un peso, capisci?”, ha detto la compagna di Alex Belli sulla princess.

“Una minaccia?”, ha chiesto subito Nathalie. “Una minaccia – ha confermato Delia – Perché non posso scherzare con Barù, non posso parlare con Barù, non posso dire una battuta di troppo“.

Terminata l’arringa, però, Delia ha concluso con un’affermazione contro Jessica: “E poi le puzzano le ascelle!“

“A chi?“, ha chiesto Nathalie stupita. “A Jessica!”, ha mimato Delia con la bocca, senza pronunciarne ad alta voce il nome.

Inutile dire che, vedendo Delia che deride Jessica Selassié, sul web molti telespettatori del GF Vip sono insorti, soprattutto i fan della princess. In tanti accusano Delia di cattiveria ma c’è chi fa notare che, se non fosse stato per i fan di Jessica che l’hanno votata in massa per andare contro Soleil, forse la Duran non sarebbe in finale!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy