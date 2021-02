GF vip, la confessione di Dayane Mello a Samantha De Grenet sui voti dal Brasile: cosa ha dichiarato stanotte

Dayane Mello fa un'importante confessione a Samantha sui voti che la sostengono dal Brasile e che potrebbero mandare la De Grenet in finale!

Al Grande Fratello Vip, Dayane Mello è spesso finita nel ciclone per via dei voti dal Brasile, che i fan del suo paese d’origine invierebbero in massa per sostenerla nel suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene, a riguardo lei stessa ha fatto una confessione a Samantha… Cosa avrà mai detto?

LEGGI ANCHE — GF vip, pace fatta tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello: l’abbraccio dopo la lite

Dayane Mello fa un’ammissione importante sui voti che la sostengono dal Brasile. Questa rivelazione le costerà cara? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Dayane Mello, Samantha e la strategia sui voti dal Brasile

Andiamo con ordine. Nella sera del 23 febbraio, a letto con Samantha De Grenet, Dayane Mello ha fatto un po’ di strategia, svelando come intende muoversi nei prossimi giorni per salvare l’amica dall’eliminazione.

“Io penso che se dovessi andare al televoto con Stefania potrebbe essere dura – ha esordito Dayane parlando con l’amica – Se la metto in nomination la strategia è giusta. Andrea Zelletta e Rosalinda non mi fanno paura… me la giocherei quasi quasi con Tommaso… Il mio ragionamento è stato anche quello. Io ho pensato sempre a proteggere te. In questo momento non posso essere carina con gli altri…”

I voti brasiliani manderanno la De Grenet in finale?

Fin qui nulla di strano, se non fosse che – tenendo conto dei numeri – la strategia di Dayane Mello sembra essere tutta diretta a fare convergere il suo pacchetto di voti dal Brasile su Samantha, per farla arrivare dritta con lei in finale.

D’altronde, è da dicembre che Dayane sa del fatto che il pubblico del suo Paese la sta sostenendo in maniera incredibile, tanto che già allora confessò alla De Grenet di disporre dei voti brasiliani, che spesso si sono rivelati fondamentali nel proseguimento del suo percorso….

Dayane svela a Samantha che la suocera quella volta al telefono le parlò dei voti dal Brasile …..#GFVIP pic.twitter.com/WSMvVLpjNz — 😎 TZ- FO – SO STAN ACCOUNT 😎 (@AndreaMaccagno2) December 14, 2020

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy