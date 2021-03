Dayane Mello e la telefonata con Rosalinda: cosa svela durante la diretta di Instagram

Dopo la fine del GF Vip, Dayane Mello racconta di aver fatto una telefonata a Rosalinda: ecco com'è il loro rapporto oggi

Dopo la fine del GF Vip, Dayane Mello ha rivelato di aver fatto una telefonata a Rosalinda Cannavò, della quale ha parlato moltissimo in una diretta Instagram. Ma cosa si saranno dette le ex Rosmello? Il loro rapporto potrà essere ricucito?

Dayane Mello rivela di aver fatto una telefonata a Rosalinda Cannavò: prove tecniche di ricostruzione del loro rapporto? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Dayane e Rosalinda dopo il GF Vip: le rivelazioni e la telefonata

Andiamo con ordine. In diretta su Instagram con l’influencer brasiliana Marcela McGowan, Dayane Mello ha fatto alcune rivelazioni su di sé e sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò.

“Le rivelazioni sulla mia sessualità le ho fatte al momento giusto – ha esordito la modella – se avessi parlato all’inizio avrei dovuto lottare molto. Anche perché a casa c’era mia figlia. Ci ho pensato molto e l’ho lasciato per la fine. Rappresenta davvero quello che sono, non ho inventato nulla, ho sempre avuto le mie esperienze”.

Poi ha parlato dei suoi sentimenti per Adua: “A un certo punto ho capito che ero innamorata di Rosalinda. Ma ho visto che non c’erano aperture, quindi non ho forzato nulla, perché non era nemmeno qualcosa che volevo costruire dentro la casa. È stata un’amicizia d’amore”.

Le Rosmello sono tornate amiche?

Ma tra Dayane e Rosalinda c’è stata anche una telefonata molto recente. “L’ho chiamata oggi – ha detto Dayane – e abbiamo parlato un po’”.

E poi ha aggiunto: “Io e Rosalinda abbiamo due caratteri diversi ma quando io avevo bisogno di lei, lei c’era, e quando lei aveva bisogno di me, io c’ero. Tutto il mondo può parlare, ma solo io e lei sappiamo quello che abbiamo”.

E poi, quando Marcela ha chiesto se dopo questa telefonata potrà esserci ancora un’amicizia tra Dayane e Rosalinda, la Mello ha confermato: “Sì, io le voglio molto bene, è una persona speciale e stanno succedendo molte cose anche nella sua vita… ma il bene c’è, noi ci siamo sempre state l’una per l’altra”.

Ma soprattutto, Dayane ha rivelato un dettaglio sugli autori che, a quanto pare, sapevano dei suoi sentimenti per Adua e per questo hanno provato a spingerla sugli uomini presenti nella casa…

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy