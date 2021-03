Dayane Mello commenta Francesco Oppini: ‘Lui ha fatto una figura orribile’. Cosa svela in un’intervista

Ai microfoni di una tv brasiliana, Dayane Mello ha commentato le affermazioni sessiste di Francesco Oppini su di lei. Ecco cosa ha detto

Dopo la fine del GF Vip, Dayane Mello ha concesso un’intervista a Fantástico, una trasmissione brasiliana dove ha parlato anche delle affermazioni sessiste pronunciate qualche mese fa da Francesco Oppini all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma cosa avrà mai detto la modella brasiliana?

A distanza di qualche mese, Dayane Mello ha risposto a Francesco Oppini e alle affermazioni sessiste che il figlio di Alba Parietti aveva pronunciato all’interno della casa. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Andiamo con ordine. Parlando di Dayane Mello, Francesco Oppini aveva detto: “Se la porto a una festa con i miei amici succede un disastro. A Verona la violentano”.

Parole decisamente inaccettabili, che Dayane ha deciso di commentare in un’intervista rilasciata alla televisione brasiliana: “Come donna, non ho tenuto molto in considerazione le sue parole. È una questione di ignoranza. È stato lui a fare una figura orribile, non io. Non mi ha ferito affatto”.

Dayane ha poi rincarato la dose: “Quando hai una personalità molto forte, le persone non sanno come affrontarla, quindi ti attaccano per sminuirti”.

Poi, Dayane ha fatto un bilancio sulla sua esperienza nel reality di casa Mediaset: “Ho visto le ripercussioni di tutti i miei progressi, della mia esperienza in quel programma. Non avrei mai pensato che sarebbe stata così grande. Vorrei ringraziare ciascuno dei fan per il loro affetto. A tutti coloro che hanno sofferto con me e mi hanno votato. Vi ringrazio tutti nel profondo del cuore”.

Ora, piano piano, sta tornando alla normalità: “La prima cosa che ho fatto quando sono uscita dal Grande Fratello è stata fare una passeggiata mano nella mano con mia figlia, guardando le stelle e godendomi la meravigliosa natura che abbiamo”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy