Dayane Mello al GF VIP continua a scatenare polemiche: in vista della nuova puntata parla di catene e nomination, ma la regia stacca e censura le sue parole.

Dayane Mello al GF VIP: censura immediata dopo le sue parole

Questa edizione del GF VIP è tenuta su quasi completamente da Dayane Mello e dalle polemiche che le sue parole e i suoi comportamenti generano tra gli altri concorrenti e al di fuori della casa, sul web tra gli spettatori.

Dopo il gate non ancora del tutto chiarito sulla massiccia quantità di voti provenienti dal Brasile per salvare la modella, Dayane è tornata a far parlare di sé in vista della nuova puntata portando il discorso in casa sulle nuove nomination e sulle eventuali dinamiche interne relative alle ben note catene di salvataggio.

Poco dopo che la Mello ha iniziato infatti a discutere con Carlotta e Samantha di chi salvare e chi no, ha anche aggiunto: “Tanto loro già sanno chi salveremo” e la regia ha immediatamente staccato inquadratura.

Dayane e le nomination: la regia stacca inquadratura

Non è passato molto prima che le supposizioni della concorrente scatenassero un putiferio in rete e come sempre quando si tratta di lei, gli utenti sono piuttosto divisi.

Qualcuno ha scritto: “Comunque io apprezzo i ragionamenti che fa Dayane sulle catene perché io mi inca**o troppo quando scelgono a caso e fanno dei casini”. ma altri hanno ravvisato della malafede in Dayane o negli stessi autori che hanno cercato in qualche modo di sondare il terreno.