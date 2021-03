GF Vip, Dayane Mello boicottata dopo l’uscita dalla casa? Cosa sta succedendo sui social

Bannata da Tik Tok e boicottata sugli altri social, Dayane Mello sta subendo una serie di attacchi online. Chi ne sarà responsabile?

Sta succedendo qualcosa di strano sui profili social di Dayane Mello, che dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip è stata in qualche modo ‘boicottata’. Ma chi se la sarà mai presa con Dayane? E, soprattutto, quali conseguenze sta avendo tutto ciò sulla modella brasiliana?

Dayane Mello ‘boicottata’ sui social network: sta subendo segnalazioni e sospensioni, al punto di essere stata addirittura bannata da TikTok. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Dayane Mello bannata da TikTok: la modella boicottata sui social?

Andiamo con ordine. In moti si sono accorti che Dayane Mello è stata bannata da TikTok, dove il suo profilo non compare più. Un evento quanto meno sospetto, specie perché – subito dopo la fine del Grande Fratello Vip – questo dovrebbe essere un momento di buona popolarità per lei.

Eles derrubaram o TIK TOK dela?? É sério isso??



Que gente louca, sem noção, não tô acreditando nessa baixaria pic.twitter.com/1OsTbSb70w — Gizelly Tradutor 🌐 / Trabalhando pra Dayane (@GizellyTradutor) March 4, 2021

Ma non è tutto. La Mello, a quanto pare, sta subendo segnalazioni anche sugli altri social network, in particolare su Instagram. E non è un caso che anche la sua pagina di Wikipedia stia in queste ore subendo degli attacchi…

È stato segnalato e chiuso il profilo tik tok di dayane più vari segnalazioni ti sembra sia una sciocchezza? — 🇧🇷aůtømæťiçaměnťě 🇪🇦 (@alycien5) March 5, 2021

Chi è che sta boicottando Dayane sui social?

Ma chi è che sta boicottando Dayane Mello sui social network? Le accuse sono diverse e, anzi, su Twitter c’è chi punta il dito contro i vari fandom concorrenti… Tra chi ce l’ha con i fan di Andrea Zenga e Rosalinda a chi con quelli di Tommaso Zorzi (e di sua sorella Gaia), ce n’è davvero per tutti i gusti.

Tra l’altro, sul social cinguettante è comparso anche qualche screen: su Telegram ci sarebbe un gruppo di fan di Tommaso Zorzi che avrebbe organizzato una sorta di guerriglia social contro la Mello…

Per ora, Dayane Mello non ha preso posizione sulla questione, ma il fatto di essere stata bloccata su TikTok e di venire boicottata sugli altri social non deve essere certo piacevole. Farà qualche appello nelle prossime ore?

Niente,Dayane PRESUMIBILMENTE sta ricevendo segnalazioni su Instagram Wikipedia e sicuramente Tik Tok e da stamattina Dayaners e Rosmello non fanno altro che dare la colpa a zengavò e TZVIP⚰️⚰️ — Alex (@AleAsrTotti10) March 5, 2021

Ciao, @zorzi_gaia Chiedi ai tuoi follower di smetterla di attaccare i social media di Dayane, questo è più di un semplice gioco !! È il suo lavoro, so che non sosterresti mai queste sciocchezze!

Hanno già rimosso il tik tok, Wikipedia e stanno segnalando Instagram e Twitter! — €mii (@emillyfuracao) March 5, 2021

Nei gruppi telegram di Tommaso si organizzano per buttare giù il profilo instagram di Dayane. Guardate 2 pic.twitter.com/GzwslaWBvX — Haivisto mezza lesbica secondo tz (@Haivisto1) March 5, 2021

