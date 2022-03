GF Vip, Dayane Mello insulta Alex Belli durante la puntata: ‘Perchè questo qua deve credersi così’. Come lo definisce

Dayane Mello si è scagliata contro il Grande Fratello Vip e soprattutto contro Alex Belli. La modella brasiliana, seguendo l’ultima puntata in diretta Instagram, non […]

Dayane Mello si è scagliata contro il Grande Fratello Vip e soprattutto contro Alex Belli. La modella brasiliana, seguendo l’ultima puntata in diretta Instagram, non le ha certo mandate a dire all’attore e compagno di Delia Duran. Ma come lo avrà mai definito? Andiamo a scoprirlo insieme!

Dayane Mello interviene su Instagram durante l’ultima puntata del GF Vip, attaccando Alex Belli senza mezze misure. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Dayane Mello contro Alex Belli

Andiamo con ordine. Durante l’ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge è stata eliminata a sorpresa con il televoto flash. Dayane Mello ha commentato la notizia in diretta su Instagram, esprimendosi in maniera netta sul reality show e contro Alex Belli.

Al momento dell’uscita di Soleil, Dayane ha sottolineato l’atteggiamento gongolante di Alex, che si è espresso contro la Sorge dicendo: “Fly down, ciccia, fly down“.

La Mello è infatti esplosa in diretta, facendo un commento asperrimo: “Tra l’altro la sminuisce pure, questo cog…ne. Che rabbia. Ma perché questo qua deve credersi così? Che me..a è?”

Il web plaude a Dayane: le reazioni alle sue parole

Parole non certo dolci nei confronti di Alex Belli, che esprimono in maniera netta e decisa quello che è il pensiero di Dayane Mello nei suoi confronti. In tanti, non a caso, stanno celebrando l’esplosione in diretta della modella brasiliana, plaudendo al suo commento in virtù di un certo astio coltivato nei confronti di Alex e di tutta la telenovela con Delia e Soleil.

Secondo voi, Dayane Mello avrà esagerato con quel commento? Oppure possiamo considerarlo appropriato e pienamente giustificato? Voi come la pensate?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy