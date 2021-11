GF Vip, Davide offende Soleil dopo lo scherzo della farina: ‘riprenditi col cervello’

Al GF Vip fa discutere lo scherzo della farina che Soleil ha fatto a Davide Silvestri: ecco che cosa è successo dopo la sfida della pizza

Davide Silvestri e Soleil Sorge litigano di brutto per lo scherzo della farina che la concorrente italoamericana ha fatto al povero coinquilino al GF Vip, dopo una sfida. Ma a far discutere ancora di più è stata la reazione di Davide, che non l’ha presa proprio benissimo.

Soleil e lo scherzo della farina a Davide Silvestri: cos’è successo

Andiamo con ordine. Al GF Vip, Davide e Soleil si sono sfidati preparando una pizza ai coinquilini. A vincere la sfida è stata la Stasi che, dopo essere stata decretata vincitrice da Alex Belli, ha preso un sacchetto di farina e lo ha gettato tutto addosso al Silvestri sconfitto.

Un momento che non è piaciuta affatto all’attore, che ha subito reagito in malo modo. Ancora pieno di farina, Davide si è allontanato da Soleil pronunciando insulti contro di lei.

Davide insulta la Sorge dopo lo scherzo: ecco cosa ha detto

Poi, parlando con Manila, Davide Silvestri ha fatto capire di non aver preso alla leggera lo scherzo della farina, e di avercela ancora moltissimo con Soleil.

“Amica, ma riprenditi col cervello – ha detto – anche io scherzo sempre con tutti, ci sto allo scherzo. Sono il primo, non mi tiro indietro. Ma vaff….o!”

“Sono gesti leggeri, che le appartengono”, ha ribattuto la Nazzaro, specificando che Soleil non è stata volontariamente cattiva in quel gesto.

Soleil chiede scusa in ginocchio, Davide le indica la porta rossa

Tanto è vero che, in ginocchio, la Sorge è andata da Davide ad invocare perdono, dicendo: “Perdonami, scusami! Come posso fare per farmi perdonare?”.

“C’è la porta rossa se vuoi!”, è stata la risposta piccata del Silvestri, che però a quel punto sembrava ormai aver smaltito l’arrabbiatura.

