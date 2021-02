Il Codacons è pronto a prendere provvedimenti contro Alfonso Signorini per la frase giudicata pericolosa e diseducativa ai danni di Eli Gregoraci

Codacons contro Signorini dopo la puntata del GF VIP

Nell’ultima puntata del GF VIP Alfonso Signorini si è lasciato un po’ troppo prendere la mano finendo per rivolgere a Elisabetta Gregoraci una frase che ha fatto accapponare la pelle a molti telespettatori e anche al Codacons.

La frase incriminata è stata: “Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì”

Che frase Horror

Alfonso Signorini sempre più imbarazzatante

L’Associazione che tutela i diritti dei consumatori, dopo le rivolte del popolo del web, ha chiesto che vengano presi provvedimenti contro il conduttore del reality e lo stesso programma tv perché lancia messaggi pericolosi e diseducativi.

Alfonso troppo leggero con Gregoraci, il rimprovero

Poco importa se, come ha immediatamente sottolineato Alfonso, l’intenzione era bonaria e scherzosa: l’espressione verbale è apparsa invece come sessista e decisamente inadeguata sia per la fascia oraria e il tipo di pubblico che per il contenuto in sé.

Dal Codacons hanno tuonato, facendo eco alle richieste degli utenti di mettere un freno a tutto ciò:

“Ci aspettiamo provvedimenti verso il conduttore, perché in un momento delicato come quello attuale in cui si combatte il fenomeno della violenza sulle donne, frasi come quella pronunciata ieri rischiano di vanificare tutti gli sforzi fatti finora”.

Il programma nella sua totalità ha subito l’attacco dell’associazione:

“Crediamo sia giunto il momento per un ripensamento da parte di Mediaset, che non può badare solo agli incassi pubblicitari ma deve elevare la qualità dei suoi contenuti, cancellando dal palinsesto programmi diseducativi e pericolosi come il Gf Vip”

