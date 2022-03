GF VIP, la catenina di Soleil non aveva quel dettaglio: cosa ha evitato di dire Alex Belli in puntata

La catenina regalata da Alex Belli a Soleil è diverso da quella che l'attore ha regalato a Delia: ecco quel dettaglio che le differenzia

Al GF Vip in molti hanno visto che Alex Belli ha regalato una catenina con ciondolo a Delia Duran e a Soleil Sorge: due gioielli che dovevano essere perfettamente identici. Tuttavia, l’attore ha sorvolato su un dettaglio che ora spunta sul web. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Alex Belli ha regalato a Delia Duran e a Soleil Sorge dei ciondoli che sembravano perfettamente identici, ma dal web spunta un dettaglio e una chiara differenza nella catenina di Stasi. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Alex Belli, la catenina di Delia e quella di Soleil: spunta un dettaglio

Andiamo con ordine. Al GF Vip, Alex Belli ha regalato una catenina a Delia Duran e una a Soleil Sorge. Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse che in puntata si era capitato che i due gioielli fossero perfettamente identici.

Le due collanine possiedono un ciondolo con la cosiddetta ‘formula dell’amore’, l’equazione di Dirac: essa spiega che se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possiamo più descriverli come due sistemi distinti, ma come un unico sistema. Essi continueranno a influenzarsi anche a distanze enormi.

Tutto molto bello, se non fosse che la catenina di Soleil è diversa da quella di Delia per un unico, semplicissimo dettaglio spuntato in queste ore sul web e mostrato dallo stesso Alex Belli nelle sue Instagram Stories: entrambe le collane hanno un ciondolo con su incisa la formula dell’amore ma, a differenza di quella di Soleil, quella di Delia Duran presenta un ulteriore cuoricino in fondo. Una differenza fondamentale, in quanto la formula con il cuore rappresenta l’amore, quella senza il cuore rappresenta l’amicizia.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy