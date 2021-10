GF Vip, Samy e la battuta su Jessica: ‘Non lo fa da 5 anni’. Critiche sui social

Al GF Vip Samy Youssef fa una battutina di cattivo gusto su Jessica Selassié, rivelando che la principessa “non lo fa da 5 anni”

Sta facendo discutere al Grande Fratello Vip l’uscita di Samy Youssef nei confronti di Jessica Selassié e sul fatto che la principessa etiope abbia confessato di non avere rapporti intimi da molto tempo. Inutile dire che le battutine hanno fatto arrabbiare tantissimo i telespettatori, che non hanno mancato di attaccarlo sui social.

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Aldo Montano e la battuta troppo spinta su Soleil durante il ‘gioco del sesso’? Cosa ha detto

Fa discutere il web la battuta di Samy Youssef su Jessica Selassié. Il modello egiziano ha rivelato agli altri coinquilini del GF Vip che la principessa “non lo fa da cinque anni”, lanciandosi anche in una serie di battutine. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Samy Youssef su Jessica Selassié: “Non lo fa da 5 anni”

Andiamo con ordine. Durante un gioco un po’ piccante fatto dai coinquilini della casa più spiata d’Italia, Samy non ha risparmiato alcune facili spiritosaggini su Jessica Selassié, che gli aveva rivelato di non avere rapporti intimi da parecchio tempo.

Una questione che ha fatto particolarmente sorridere il modello egiziano, che tra una battutina a sfondo sessuale e una risatina, ha rivelato agli altri coinquilini un “Non lo fa da 5 anni” che ha fatto insorgere (e non poco) il popolo del web.

Il web contro Samy e la sua battutina

Tra chi ha fatto notare che non c’è nulla di divertente nel prendere in giro una persona, dato che ciascuno di noi ha tempi necessariamente diversi da chiunque altro e chi invece precisa che astenersi dall’avere rapporti può essere anche una legittima scelta, in molti si sono concentrati sul cattivo gusto delle parole di Samy.

Anzi, qualcun altro ha precisato che è davvero sconvolgente che la battuta sia arrivata da parte sua, dato che proprio tra lui e Jessica sembrava essersi creato un bel rapporto, basato anche su fiducia e reciproco rispetto.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset