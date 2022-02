GF VIP, Barù e la battuta trash che ha fatto arrossire Soleil: cosa dice anche a Jessica senza peli sulla lingua

Barù fa una battutaccia trash che mette in imbarazzo Soleil, ma anche una che sembra offendere Jessica Selassié: ecco che cosa ha detto.

Al GF Vip sta facendo discutere la battuta trash pronunciata da Barù davanti a Soleil, seguita ad un’altra che lo stesso Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona aveva pronunciato nei confronti di Jessica. Ma cosa avrà mai detto di tanto volgare l’enologo?

GF Vip: la battuta trash di Barù che fa arrossire Soleil

Andiamo con ordine. Mentre erano a tavola con un calice di vino in mano, Barù si è lasciato andare ad una battutaccia trash, rivelando in maniera decisamente volgare di aver voglia di immettere una sua parte del corpo parecchio intima all’interno di qualcosa.

Di fronte a quelle parole, Soleil si è portata una mano alla fronte, arrossendo visibilmente e allontanandosi da Barù, dato che gli stava seduta accanto. “Lo ha detto davvero?“, ha ripetuto l’ex corteggiatrice di U&D mentre Barù, sorridendo, le ha ripetuto: “Cos’ho detto? Dove vai? Dove vai?“

Barù e la battuta sugli schizzi rivolta a Jessica

Non è la prima volta che Barù si lascia andare ad una battuta trash, ma in serata l’enologo aveva già dato spettacolo mentre stava aiutando Davide Silvestri a cucinare. Qualcosa stava schizzando via dalla pentola e Jessica, arrivata accanto a loro, gli ha chiesto: “non ti piaceva quando ti schizzavano?”

La risposta di Barù è stata estremamente volgare, tant’è che la princess è andata via in silenzio e senza ribattere. Il concorrente, infatti, ha lasciato intendere che gli unici schizzi che possono piacergli sono quelli che la stessa Selassié potrebbe in qualche modo fargli finire sul viso.

