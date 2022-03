GF VIP, Barù stratega? La frase detta dopo essere diventato finalista: i fan di Jessica protestano

Barù è stato accusato da Jessica di essere stato uno stratega per raggiungere la finale del GF Vip: ecco cosa ha confessato a Davide

Qualche giorno fa, al GF Vip, Barù è stato accusato da Jessica di essere uno stratega e di averla utilizzata per arrivare in finale. Ora che l’enologo in finale ci è arrivato davvero, si è lasciato andare ad una piccola confessione che sta facendo arrabbiare tantissimo i fan della Selassié.

GF Vip: Barù confessa a Davide di aver usato una strategia?

Andiamo con ordine. Qualche giorno fa, in un litigio con Barù, Jessica lo ha accusato di essere uno stratega, di essersi comportato male nei suoi confronti e di averne sfruttato i sentimenti solo per raggiungere la finale del GF Vip. Accuse di fronte alle quali Barù si è difeso, dicendo di considerarle una brutta offesa, un insulto ai suoi stessi valori.

Ora che però l’enologo è davvero uno dei finalisti del reality show, sembra essersi in qualche modo rilassato, tanto da lasciarsi andare ad una piccola confessione nei confronti di Davide Silvestri.

Quest’ultimo, infatti, commentando la vicenda ha precisato: “All’inizio te lo dicevo: stai attento a non fare troppo il cretino“.

“Oh, intanto mi hanno fatto passare due televoti, facendo quello… hai capito? Poi alla fine è così…”, ha ribattuto Barù. Parole, queste ultime, che hanno fatto montare su tutte le furie i fan di Jessica, che l’hanno presa come una vera e propria ammissione di colpa. Barù ha davvero confessato di essere uno stratega? Oppure quella sua rivelazione può essere interpretata diversamente?

