GF Vip, Barù e la presa piccante con Soleil: la reazione di Jessica. Cosa è successo stanotte

Al GF Vip c'è un momento 'hot' tra Barù e Soleil Sorge che (non) ha scatenato una certa reazione da parte di Jessica Selassié

Sta facendo discutere un siparietto hot andato in scena al GF Vip tra Soleil Sorge e Barù, soprattutto in virtù della maniera in cui ha reagito Jessica Selassié. Ma cosa sarà mai accaduto nella casa più spiata d’Italia?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Barù ha paura di Alex? Cosa racconta Delia e come reagisce Alex alle frasi di Barù

Barù fa una presa hot su Soleil al GF Vip, ma a far discutere i telespettatori è la reazione di Jessica. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy;

Barù, la presa sexy su Soleil e la reazione di Jessica

Andiamo con ordine. Nella sera, al GF Vip, Soleil e Barù hanno ballato un po’ insieme, con l’enologo che ad un certo punto ha messo in atto una presa hot sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Gherardo l’ha infatti afferrata per le natiche, mettendosela in braccio e sollevandola fino a farle sbattere la testa contro il lampadario per l’entusiasmo.

A far discutere i telespettatori è stata però la reazione di Jessica, che non ha detto assolutamente nulla a Soleil e Barù. Un modo di fare molto strano, secondo molti, soprattutto tenendo conto del fatto che la princess si è mostrata molto gelosa nei confronti di Delia ogni volta che la Duran si è avvicinata a Barù. Perché non ha fatto lo stesso anche dopo la presa hot tra lo stesso Barù e Soleil?

La risposta, secondo molti, sta nel fatto che il rapporto tra Soleil e Barù non fa impensierire Jessica come quello tra lui e Delia, soprattutto in virtù del fatto che quest’ultima ha ammesso di provocarlo deliberatamente. La princess, quasi sicuramente, ha intuito che tra Sole e Barù non c’è altro che una bellissima amicizia e la sua mancata reazione deriverebbe appunto dal fatto che non teme la Sorge come una rivale… Sarà davvero così?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy