GF VIP, Barù scansa Jessica dopo la nomination: ‘che pesante’. Il gesto che non è piaciuto ai fan della princess

Dopo la nomination ricevuta da Jessica al GF Vip, Barù la scansa mentre lei lo provoca palesemente: ecco cosa è successo tra i due

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, i telespettatori sono rimasti stupiti dall’atteggiamento di Jessica e da Barù che, arrabbiato dopo la nomination, la scansa sdegnato. Ma cosa sarà mai successo all’interno della casa più spiata d’Italia?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Barù nero lancia frecciatina velenosa per Jessica: la battutina con Soleil

Barù scansa Jessica Selassié dopo che quest’ultima lo ha nominato nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Barù scansa Jessica Selassié dopo la nomination

Andiamo con ordine. Nella puntata del GF Vip del 24 gennaio, Lulù, Jessica, Nathalie e Miriana hanno nominato Barù. Tutto legittimo, se non fosse che dopo la puntata l’enologo si è mostrato palesemente arrabbiato e molto freddo con Jessica. Mentre lui se ne stava tranquillamente in poltrona a guardare Giucas e Davide che giocavano a biliardo, lei ha cominciato a stuzzicarlo, ronzandogli intorno.

Ad un certo punto la princess ha esclamato: “bene, me ne vado, non voglio dare altro disturbo“.

“Dormi bene“, le ha subito detto Barù, contento di vederla andare via. “Figurati – ha subito risposto lei – io dormo sempre bene. Non so te sul divano. Ti ho invitato sul mio letto e non vuoi dormire. Hai paura di me“.

“Devo dormire con te per non essere buttato fuori da questa casa?”, le ha subito risposto lui.

La princess stuzzica Barù: cosa è successo

“Tanto te ne vai comunque a prescindere. Se resti è perché i miei fan votano per tenerti perché credono nei Jerù, ovvio“, ha ribattuto Jessica ridendo.

“Due settimane fa era qui a piangere e io la confortavo“, ha continuato Barù mentre Jessica si è lanciata in un abbraccio e ha provato a baciarlo sulla guancia mentre lui l’ha scostata con un “Non voglio nessun bacio e nessun abbraccio“.

“Mamma mia, come sei pesante“, ha esclamato Jessica, allontanandosi.

Poco prima, Jessica aveva provocato Barù andando da lui per farsi aprire la cerniera del vestito…

“Ah pure, dopo la nomination…”, ha comentato Davide Silvestri osservando la scena.

“Eh vedi. Le devo pure aprire il vestito“, ha risposto Barù mentre apriva la cerniera a Jessica…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy