Jessica, i fan scoprono Barù a cena con un’altra donna: cancellate le foto dai social?

Barù va a cena con una ragazza che non è Jessica Selassié: ecco che cosa hanno scoperto sui social i fan dei Jerù

I fan di Jessica Selassié e di Barù stanno impazzendo sul web per quanto scoperto via social riguardo all’enologo, che sarebbe stato a cena con un’altra ragazza. Ma cosa sarà successo davvero? Si trattava di un appuntamento romantico che affossa definitivamente ogni teoria e sogno sui Jerù?

Barù va a cena con un’altra ragazza e fa impazzire i fan di Jessica Selassié e dei Jerù… Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Barù a cena con un’altra ragazza: cosa si scopre sui social

Andiamo con ordine. Sui profili social dei gruppi che sostengono la teoria dei Jerù, è comparso un post allarmante riguardante alcune Instagram Stories di una ragazza che, a quanto pare, era a cena con Barù sabato scorso.

Tanti di loro la vedono come una sorta di ‘mancanza di rispetto‘ nei confronti di Jessica, ancora molto presa dall’enologo, sebbene in quelle Stories si veda davvero poco… Altri consigliano già a Jessica di ‘cercarsene un altro‘, arrivando persino ad insultare Barù.

Ma cosa si vede realmente nelle Instagram Stories in questione? Pochissimo. In una c’è Barù insieme a questa ragazza, con il viso tagliato e con l’enologo che fa la linguaccia. In un’altra Stories si vede Barù a mezzobusto, con una macchia sulla maglietta attorno alla quale è stato tracciato a mano un cuore. Poi, altre due foto: un cocktail Negroni e l’immagine di un telefono sul quale c’è la foto del braccio della ragazza in questione.

Un po’ poco per arrivare a conclusioni affrettate? Sicuramente. Quel che è certo è che le Stories sono scomparse dai social… La ragazza le avrà cancellate? Quale sarà la verità?

