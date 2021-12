GF Vip, Barù e il dolce gesto per Jessica e il suo compleanno: lo ha fatto appena scattata la mezzanotte

Al GF Vip Barù è il primo a fare gli auguri a Jessica Selassié in occasione del compleanno della principessa, ma i fan notano qualcosa in più

In occasione del compleanno di Jessica Selassié festeggiato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, in molti hanno notato l’atteggiamento di Barù nei confronti della principessa etiope: il buon Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona ha provato a farla divertire ed è stato addirittura il primo a farle gli auguri… ma sapete cos’altro hanno visto i telespettatori più attenti?

Al Grande Fratello Vip Barù è il primo a fare gli auguri di compleanno a Jessica Selassié, ma ha anche provato a farla divertire durante i festeggiamenti. I telespettatori hanno cominciato a ricamare su questo suo atteggiamento. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Barù è il primo a fare gli auguri di compleanno a Jessica Selassié

Andiamo con ordine. Il 27 dicembre 2021 Jessica Selassié ha compiuto 27 anni: un compleanno che ha festeggiato nella casa del GF Vip insieme a tutti i coinquilini, Barù incluso. Proprio quest’ultimo, infatti, è stato la prima persona a fare gli auguri alla sorella di Clarissa e Lulù.

Attendendo pazientemente lo scocco della mezzanotte tra il 26 e il 27 dicembre accanto a lei, non a caso il nipote di Costantino della Gherardesca è stato il primo ad abbracciarla per augurarle un buon compleanno, con tanto di trombetta in bocca.

Barù prova a far divertire la principessa… ma arriva Basciano

Durante la festa, poi, lo stesso Barù è rimasto per lungo tempo vicino a Jessica Selassié, cercando di farla divertire. Peccato che lei lo abbia quasi compleatamente ignorato, per dedicare tutte le sue attenzioni ad Alessandro Basciano.

Un momento che i fan hanno notato con una certa tristezza, anche perché quelli che sognano che parta una ship tra l’esperto di vini e la principessa non sono certo pochi. Lo stesso Barù sembra molto attratto da lei, tanto da aver confessato a Manila di trovarla “fantastica”. Succederà mai qualcosa tra i due?

