Jerù, Barù innamorato di una bionda influencer? Lei minaccia querele dopo le pesanti minacce ricevute

Sul web si diffonde la notizia che Barù sarebbe innamorato di una bionda influencer: caos tra i fan dei Jerù, lei minaccia querele

La fine del Grande Fratello Vip, come molti sospettavano, non ha portato ad un concretizzarsi delle speranze dei fan dell’hashtag #Jerù. La storia tra Jessica Selassié e Barù sembra destinata a non evolversi, tant’è che si è cominciato a vociferare che lui sia innamorato di un’altra persona. Una rivelazione che ha causato un po’ di caos in giro per il web. Ma cosa sarà mai accaduto concretamente?

Barù è innamorato di un’altra persona? I fan dei Jerù non ci stanno e scatenano il caos sul web, tanto da essere minacciati di querela. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Barù è innamorato di un’altra persona? La notizia che sconvolge i fan dei #Jerù

Andiamo con ordine. Nonostante il grandissimo hype di cui godeva tra i telespettatori del GF Vip, nella casa non è nata alcuna storia d’amore tra Jessica e Barù. L’hashtag #Jerù sembra essere limitato solo al fandom, tant’è che si è cominciato a vociferare che Barù sia innamorato di un’altra persona…

Alcuni fan, infatti, hanno cominciato a pattugliare i profili social di Barù, notando il reciproco follow e lo scambio di like con l’influencer Valeria Ninni. Una bionda mozzafiato che conta su più di 450mila follower su Instagram.

Valeria Ninni minaccia azioni legali: ecco cosa è successo

Fin qui non ci sarebbe alcun problema, se non fosse che qualcuno ha esagerato, al punto da arrivare ad inviarle dei messaggi assurdi. Valeria, infatti, ha fatto sapere di aver ricevuto “minacce di morte, insulti, diffamazioni e messaggi privati. Il tutto a causa della vostra lobotomizzazione a causa di un programma tv e di persone che non appartengono alla mia vita“.

“Tutto verrà reso pubblico ed ogni nome e cognome e insulto è stato già passato al mio legale e al mio agente“, ha aggiunto poi, annunciando azioni legali nei confronti di chi ha agito in questo modo.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy