Barù, l’incontro con Jessica e la gaffe imbarazzante all’inaugurazione del suo locale: cosa è successo

C'è stato un nuovo incontro tra Barù e Jessica Selassié in occasione dell'inaugurazione di Braci (ma anche una gaffe con un'ex gieffina)

C’è stato un nuovo incontro tra Jessica e Barù dopo la fine del GF Vip e in occasione dell’inaugurazione di Braci, il nuovo locale milanese di Gherardo dell’Aquila d’Aragona. Nell’occasione c’è stato spazio anche per un momento imbarazzante. Ma cosa sarà mai successo tra i Jerù?

Nuovo incontro tra Barù e Jessica Selassié in occasione dell’inaugurazione di Braci, il locale dell’ex gieffino. Ma cosa sarà mai successo tra i due? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Barù e Rosalinda Cannavò: ecco cosa è successo

Andiamo con ordine. In occasione dell’inaugurazione di Braci, il locale di Barù aperto il 10 maggio, diversi VIP hanno partecipato alla cerimonia. Tra le persone presenti all’inaugurazione c’erano tanti ex gieffini come Davide Silvestri, Giucas Casella e appunto Jessica Selassié ma anche Giulia Salemi, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò… Proprio quest’ultima è stata al centro di un momento piuttosto imbarazzante…

Ripresa da Casa Chi, l’inaugurazione ha subito messo in luce una gaffe di Barù. Il padrone di casa, infatti, sembrava non ricordarsi il nome dell’attrice. “Signorina come si chiama lei?”, ha chiesto all’ex gieffina. “Come mi chiamo io? Non sai il mio nome? Io sono profondamente offesa… scherzo”, ha risposto Rosalinda, decisamente imbarazzata.

Nuovo incontro tra Barù e Jessica Selassié: cosa è successo

Ma il piatto forte dell’inaugurazione del ristorante è stato il nuovo incontro tra Barù e Jessica Selassié dopo la fine del GF Vip. Tra i due ci sono stati sguardi d’intesa, forti abbracci, rossori in volto e tanta tanta complicità. Hanno anche posato per una bellissima foto insieme, riaccendendo le speranze di tutti i fan dei Jerù… Tra loro potrà davvero esserci qualcosa un giorno?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy