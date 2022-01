GF VIP, Barù: ‘sono fluido’. Cosa dichiara a Jessica e perchè si è definito così

Al GF Vip, Barù si è definito 'fluido' stupendo non poco i suoi fan e facendo preoccupare alcuni di essi. Ecco che cosa ha detto

In tanti sono rimasti stupiti dal fatto che, al GF Vip, Barù si sia definito ‘fluido’ mentre parlava con Jessica Selassié. Ma qual è il vero significato delle sue affermazioni? Cosa c’è davvero dietro quelle sue parole? E perché mai alcuni fan si sono preoccupati?

LEGGI ANCHE:– GF VIP, Kabir Bedi fa arrossire Barù: cosa dice a Jessica e come lo definisce la ragazza

Al GF Vip, Barù stupisce tutti definendosi ‘fluido’ mentre parlava con Jessica Selassié. Quale sarà la verità sulle sue parole? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Barù al GF Vip: “oggi sono fluido”

Andiamo con ordine. Al GF Vip, il buon Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, parlando con Jessica Selassié, si è lasciato andare ad una vera e propria confessione riguardante la sua vita privata e il suo orientamento sessuale.

“Oggi sono fluido – ha detto Barù alla princess – Prendo quello che viene. Nel senso che mi piace l’anima delle persone“.

Dai suoi discorsi, in realtà, si è capito che, in generale, Barù è eterosessuale ma aperto a possibilità diverse.

Le preoccupazioni dei fan su Barù

Se oggi è single, in passato Barù ha avuto delle relazioni con Victoria Cabello e con Maria Carla Boscono ma, come fanno notare in molti, già in passato aveva fatto capire di essere fluido.

In molti temono che questa sua confessione possa far naufragare del tutto la possibilità di una storia con Jessica, altri invece hanno paura che possa causargli problemi con la produzione per non essere stato pienamente sincero. In ogni caso, come andrà a finire?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy