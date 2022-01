GF Vip, Barù deride Jessica davanti a Soleil? La battuta sulla princess che non è piaciuta ai fan

Si alza un polverone su Barù e Soleil, che al GF Vip avrebbero deriso Jessica Selassié con una infelice battuta: ecco cosa è successo

Molti telespettatori del GF Vip non hanno apprezzato affatto una battuta che Barù ha pronunciato mentre scherzava con Soleil, nella quale in molti hanno visto un riferimento nemmeno troppo velato a Jessica Selassié. Ma cosa avrà mai detto il concorrente del reality show sulla princess?

Al GF Vip, Barù si è soffermato a scherzare con Soleil facendo una battuta non proprio felice su Jessica Selassié che ha fatto insorgere i fan della princess. Photo Credits: per gentile concessione dellìUfficio Stampa Endemol Shine Italy

La battuta infelice di Barù su Jessica pronunciata davanti a Soleil

Andiamo con ordine. Soleil ha chiesto a Barù se basasse le sue scelte sul segno zodiacale, scatenando quella che molti telespettatori hanno visto come una battutaccia nei confronti di Jessica.

“Capricorno – ha esordito Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona – Sahara desert, you should be dry, for long long time” (che tradotto vuol dire “Capricorno. Deserto del Sahara. Resterai asciutto ancora per molto, molto tempo“.

Inutile dire che quella frase in molti l’hanno vista come un riferimento a Jessica Selassié che, guarda caso, è proprio di segno Capricorno.

Barù e la Sorge hanno deriso la coinquilina?

Dopo quella battuta, Barù e Soleil hanno riso davvero di gusto, tant’è che in molti se la sono presa, accusandoli di deridere Jessica Selassié… Ma quelle parole erano davvero un riferimento a lei? Oppure i telespettatori hanno soltanto frainteso ciò che voleva dire il nipote di Costantino della Gherardesca?

Sono in tanti quelli che se la sono presa con Barù sul web, dicendogli davvero di tutto… la battuta porterà con sé strascichi anche in puntata?

