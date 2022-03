GF VIP, Barù caccia dalla stanza Jessica? Cosa succede durante la notte prima della finale

L'ultima notte al GF Vip di Jessica e Barù si conclude con lui che 'caccia' la princess dalla sua stanza: ecco che cosa è successo

È trascorsa anche l’ultima notte nella casa del GF Vip 6: com’era prevedibile senza grosse novità se non fosse per un gesto che Barù ha rivolto a Jessica, che è stata praticamente ‘cacciata’ dalla stanza del nobile enologo. Ma cosa sarà mai successo al reality show?

L'ultima notte del GF Vip 6 si conclude con Jessica Selassié che è stata praticamente 'cacciata' dalla stanza di Barù. Pietra tombale definitiva sui Jerù?

GF Vip, ultima notte: Jessica non lascia la stanza di Barù

Andiamo con ordine. Quando è scesa l’ultima notte su questa edizione del GF Vip, Jessica Selassié non ha mollato quello che sembra essere stato il suo obiettivo per tutto il reality show: la 27-enne è rimasta infatti appiccicata a Barù, seguendolo in stanza mentre lui voleva soltanto dormire.

Il discorso, tra uno sbadiglio di Barù e l’altro, è andato avanti in maniera un po’ delirante. Jessica gli ha fatto notare: “Sarà strano che ora la gente quando esco si gira e mi guarda“.

“Ora non esageriamo – ha risposto Barù – Non è che sei diventata Madonna“. Poi, lei gli ha fatto notare che questa sarebbe stata la loro ultima notte. “Domani a quest’ora non ci vedremo mai piu“, gli ha detto. “Pensa te, finalmente“, le ha fatto subito eco Barù.

Davide Silvestri “salva” Barù, che “caccia” la princess dalla sua camera

Nel frattempo però, Jessica continuava a trattenersi senza andar via dalla stanza, forse sperando in un moto di nostalgia da parte di Barù in questa sua ultima sera. La sua presenza sul letto, inoltre, impediva a Davide di andare a dormire… Quando però Silvestri è entrato in camera, Barù l’ha presa come un’occasione per mandare via la Selassié, liquindandola con un “Bene, buonanotte. Io e Davide dobbiamo parlare ora. Devi lasciare la nostra stanza“.

Affermazioni che hanno fatto impazzire i fan e messo definitivamente la pietra tombale sulle speranze dei Jerù… a meno di rovesciamenti di fronte nell’ultima giornata del reality show.

