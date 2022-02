GF Vip, Barù e le ‘battute di caccia’: la frase sul suo rapporto con Jessica che non è piaciuta ai fan

Al GF Vip fanno discutere delle affermazioni su Jessica da parte di Barù: il concorrente parla di 'battute di caccia' e fa indignare i fan

Al GF Vip fanno discutere alcune affermazioni di Barù su Jessica Selassié: mentre parlava con Davide Silvestri, il concorrente ha fatto riferimento a delle “battute di caccia“. Ma a cosa si riferiva?

GF Vip: Barù su Jessica e le ‘battute di caccia’

Andiamo con ordine. Mentre era in veranda a parlare con Davide Silvestri, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona si è lasciato andare ad alcune affermazioni piuttosto sincere ma che non sono piaciute al pubblico.

Su Jessica Selassié, Barù ha detto: “Ci sta che giochi con lei ogni tanto, fare delle mini battute di caccia, per vedere com’è il terreno“.

“Però ti prendi la responsabilità poi. Qua ti aspettano al varco. Se vuoi fare metafore di caccia qua c’è la caccia“, ha ribattuto Davide, ottenendo in risposta un “sì, ma non sono abbastanza astuto…”

GF Vip: cosa dicono i fan dopo quelle affermazioni

Inutile dire che le battute di Barù sono subito finite sotto accusa. In molti lo hanno accusato di avere un atteggiamento estremamente maschilista, altri di aver assunto un comportamento troppo ambiguo nei confronti di Jessica. La metafora della caccia, in ogni caso, non è piaciuta a nessuno.

Altri, però, lo difendono, sostenendo che sia stato chiaro sin dall’inizio, avendo espressamente dichiarato: “Non avrò mai una relazione sentimentale con Jessica. Né qui né fuori“.

