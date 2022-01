GF VIP, Barù e la battuta volgarissima su Jessica e le sorelle: ha esagerato? Cosa ha detto davanti a tutti

Al GF Vip Barù finisce sotto attacco per una battuta molto volgare diretta a Jessica e alle sue sorelle: ecco che cosa ha detto l'enologo

I telespettatori del GF Vip hanno maldigerito una battuta volgare di Barù nei confronti di Jessica Selassié e delle sue sorelle. Ma cosa avrà mai detto l’enologo, sempre sopra le righe? E perché mai stavolta ha causato una mezza rivolta da parte dei fan del reality show di casa Mediaset?

Al GF Vip Barù fa una battuta volgare su Jessica e le princess che non è piaciuta affatto ai telespettatori del reality show. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Barù e la battuta volgare su Jessica e le princess

Andiamo con ordine. Miriana Trevisan era in salotto a raccontare una storia che aveva come protagoniste tre principesse. L’ex ragazza di Non è la Rai, però, resasi conto che i riferimenti potevano essere ben precisi, ha espresso la volontà di cambiare soggetto, proprio per evitare che si pensasse alle sorelle Selassié.

È stato a quel punto che Barù ha pronunciato una battuta estremamente volgare: “Due pis….te a queste tre principesse così si tranquillizano un po‘“.

Uscita infelice di Barù nei confronti di Jessica: cosa ha detto

La battuta ha dato fastidio a molti telespettatori del GF Vip, ma la cosa è stata accentuata da un’altra uscita di Barù, meno volgare ma altrettanto infelice.

Mentre parlava con Lulù, Delia, Sophie e Jessica ha detto in inglese: “Sono un gentiluomo, ma non ci sono donne, non ci sono signore qui e quindi non sento il bisogno di essere un gentleman!”

“Addirittura!”, ha commentato piccata Jessica aggiustandosi gli occhiali, ma nel frattempo il web ha cominciato a esplodere contro questo tipo di uscite fatte da Barù. Succederà qualcosa nei suoi confronti? La produzione lo richiamerà?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy