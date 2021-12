GF Vip, Barù e la battuta sull’herpes alla bocca di Basciano: Giacomo e Valeria scandalizzati

Barù fa una battuta esilarante ma volgare sull'herpes alla bocca di Alessandro Basciano: ecco cosa ha detto al GF Vip

Al Grande Fratello Vip in molti stanno impazzendo per la presenza di Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, ovvero Barù, soprattutto per una battuta un po’ spinta che il nipote di Costantino della Gherardesca ha fatto sull’herpes alla bocca di Alessandro Basciano. Ma cosa gli avrà mai detto da riuscire a conquistare tutti?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, il gesto poco carino di Jessica nei confronti di Barù: l’ha fatto davvero? I rumors sul web

Gherardo “Barù” Gaetani Dell’Aquila D’Aragona conquista tutti con la battuta fatta al GF Vip sull’herpes alla bocca di Alessandro Basciano (che ha fatto scandalizzare Valeria Marini e Giacomo Urtis). Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Barù: la battuta sull’herpes alla bocca di Alessandro Basciano

Andiamo con ordine. Nel pomeriggio di giovedì 23 dicembre, Valeria Marini e Giacomo Urtis hanno cominciato a guardare le labbra di Alessandro Basciano, piuttosto gonfie.

Valeria gli ha chiesto: “perché hai quella bocca così gonfia? Quanti baci hai dato?” Alessandro ha risposto di essere alle prese con l’herpes.

È stato a quel punto che è intervenuto Barù, che ha suggerito esplicitamente (e in un veracissimo toscano) che il problema dell’herpes di Alessandro Basciano potesse derivare dal fatto di essersi dedicato con troppa frequenza a ben più spinte attività orali.

Barù scandalizzato: “Non si può dire?”

Le sue parole hanno subito scatenato le risate di Giacomo Urtis che, implicitamente, gli ha fatto notare che forse sarebbe meglio non lasciarsi andare ad exploit del genere.

“Non si può dire?”, ha detto stupito Barù in riferimento alla battuta sull’herpes di Basciano.

“Meglio di no!”, ha ribattuto Giacomo, scoppiando di risate insieme a Valeria Marini, che ha precisato che “Siamo in diretta”.

In soli tre giorni al GF Vip, però, Barù ha già conquistato tutti. Riuscirà a resistere fino alla fine senza dire qualcosa che potrebbe causarne l’espulsione?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy