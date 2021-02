“Se il suo bacio fosse stato buono”, cosa dichiara Dayane sul bacio con Zenga a Capodanno

Dayane Mello contro Andrea Zenga al Grande Fratello Vip: la modella brasiliana ne dice di tutti i colori sul conto del coinquilino, facendo riferimento a quel bacio tra loro…

Al GF Vip, Dayane Mello si è lasciata andare a qualche confessione su Andrea Zenga e quel bacio che si erano scambiati la notte di capodanno. La modella brasiliana, però, non è stata certo clemente con la nuova fiamma di Rosalinda. Ma cosa avrà mai detto sul suo conto?

Dayane Mello: quel bacio con Zenga che non ha avuto seguito

Andiamo con ordine. Alla festa di capodanno nella casa del GF Vip, Andrea Zenga e Dayane Mello erano stati protagonisti di un bacio, che si erano scambiati per festeggiare l’arrivo del 2021. Fin qui nulla di strano, se non fosse che i due si erano già scambiati un bacio simile qualche giorno prima, a Natale, sotto il vischio e per una sfida organizzata dal Grande Fratello.

Zenga, tuttavia, ha sempre affermato di non volersi legare alla modella brasiliana, che ha confessato di trovare attraente solo fisicamente e non caratterialmente. È per questo motivo che, con Mario Ermito, aveva ammesso che quei baci erano “solo un gioco”.

Dayane sparla di Zenga: “se i suoi baci fossero stati buoni…”

Tuttavia, ora che nella casa sta sbocciando una nuova relazione tra lo stesso Zenga e Rosalinda, a riparlare di quel bacio è stata Dayane, forse in preda alla gelosia sia per quanto avvenuto con Andrea che per le sue calorose coccole con la Cannavò…

Mentre era in bagno a struccarsi con Giulia, Dayane si è infatti lasciata sfuggire alcune affermazioni non proprio carine sul conto di Zenga.

“Tu che pensi – ha detto alla Salemi – che se il suo bacio fosse stato buono non lo avrei baciato altre volte? Fatti due domande e datti due risposte…”

E poi, interrogata da Tommaso Zorzi, ha affermato: “Sto creando un blocco su Zenga, ho detto che è uno sfigato…”

Le affermazioni di Dayane sono solo di gelosia per il rapporto tra Zenga e Rosalinda? Oppure c’è dell’altro sepolto sotto la sabbia? Quale sarà la verità?

