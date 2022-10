GF Vip, Antonella e la scenata di gelosia a Edoardo: il momento con Giaele che in pochi capiscono

Al GF Vip colpisce il pubblico la scenata di gelosia di Antonella Fiordelisi nei confronti di Edoardo: in pochi riescono a spiegarsela

Al GF Vip, la vicinanza tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sta scoppiando per via di alcuni atteggiamenti mostrati dallo speaker radiofonico e membro del cast di Forum nei confronti di Sofia Giale De Donà. Ma cosa avrà mai combinato Edoardo per scatenare l’ira della schermitrice?

GF Vip: scenata di gelosia di Antonella nei confronti di Edoardo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Già qualche giorno fa, durante una puntata serale del GF Vip, Antonella Fiordelisi aveva precisato ad Alfonso Signorini che lei ed Edoardo “non possiamo proprio andare d’accordo, gli piace troppo andare di fiore in fiore. Non tocca nessuna davanti a me, ma di certo lo fa quando non lo vedo”.

Nella notte, ieri, dopo la puntata, Antonella ha cominciato a mostrarsi ostile nei confronti di Donnamaria, con il quale ha avuto un vero e proprio diverbio (scaturito da una scenata di gelosia per la sua vicinanza a Giaele).

Sulla questione è intervenuta proprio la De Donà, che ha precisato: “Io voglio spezzare una lancia a favore di Edoardo perché anche se si comporta come un cretino, adesso si vede che è interessato”.

“Eh, io guardo anche quando si è comportato come un cretino, non solo adesso. È bello adesso, è facile – ha risposto la Fiordelisi – Sono atteggiamenti che a me in un uomo non mi piacciono… Altrimenti non rimanevo single… Sai quanti ragazzi mi sono passati davanti? Non stavo single se no…”

E poi, quando nel salottino del GF Vip Edoardo ha provato ad argomentare, Antonella ha risposto arrabbiatissima: “Non mi interessa! Piglia tutte quante le principesse e fa’ lo scemo con tutte, tanto non mi interessa”.

Successivamente, lei è scoppiata in lacrime mentre lui provava a spiegarle, standole vicino e coccolandola, fino a dirle parole che hanno subito colpito il pubblico: “Tanto non ti mollo… col ca..o che ti mollo”.

Il pubblico biasima la Fiordelisi per quella scenata

Nel frattempo, spulciando un po’ i commenti dei telespettatori del GF Vip che circolano in rete, in molti biasimano Antonella e supportano Edoardo.

“Ma che problemi ha Antonella? Cioè sc…ata per il nulla e gelosa del nullaaa. Questo manco può parlare con un’amica che fa una scenata? Dicendo poi che non ha interesse? Mi sà che é meglio che lui tronchi. Troppo viziata e immatura“, scrive una persona. Che poi aggiunge: “Lui è adorabile anche quando lei sta diventando odiosa…”

Qualcun altro prova invece a metterla in prospettiva, scrivendo: “Ok, Edoardo non doveva provarci con tutt* ma Antonè sono passate 15 giorni e già la scenata?”

Ma tra il pubblico c’è molta confusione e in pochi capiscono davvero quale sia il problema che abbia fatto scatenare così Antonella…

