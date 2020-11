Antonella Elia si cimenta nel dare i voti ai concorrenti del GF Vip: Tommaso e Maria Teresa i preferiti, Morra e Oppini si beccano 1

Da concorrente a opinionista del GF Vip, Antonella Elia continua a mettere in subbuglio la casa del GF Vip. Sempre tagliente e diretta, la showgirl non si risparmia nei suoi giudizi spesso duri contro i reclusi di Cinecittà. Le sue simpatie sono ormai evidenti e ci sono alcuni vipponi che proprio non le piacciono. Su Chi, dà pure i voti, stroncando due partecipanti del reality show di Canale 5.

LEGGI ANCHE: — Alba Parietti stronca Antonella Elia: il duro commento sull’opinionista del GF Vip

GF Vip, Antonella Elia dà ai voti ai concorrenti: ecco chi si merita 1

A guidare la classifica dei concorrenti più amati da Antonella Elia con un bel 10 ci sono Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. L’influencer ha conquistato l’opinionista del GF Vip: “Mi piace moltissimo perché ci fa vivere le sue fragilità, la sua forza, la sua creatività, la sua bellezza. Mi ritrovo in lui perché all’inizio crede negli altri, ma poi è bravissimo a smascherarli”. E sulla conduttrice riserva parole altrettanto tenere: “Io e lei abbiamo la stessa età, ma è la mamma che ho sempre sognato: stravagante, creativa, buona, che piange, che balla, che gioca”.

Anche Stefania Orlando rientra nelle grazie di Antonella e si becca un bel 7 “perché è una pettegola che si intromette nelle conversazioni, parla bene anche quando si contraddice”. Appena sufficiente il voto assegnato a Rosalinda che incassa un 6. Secondo la Elia, l’attrice siciliana “dietro quel sorriso angelico, nasconde segreti. È tormentata, interpreta alla perfezione il ruolo della vittima, ma è anche molto altro”.

Nella parte bassa della classifica, troviamo invece Pierpaolo Pretelli che deve accontentarsi di un 5 perché “è educato ma è rimasto un tentatore”. Negativo il giudizio su Elisabetta Gregoraci – “ho sbagliato a dire che è una gatta, lei è una volpe” – e Dayane Mello – “non era interessante finché non si è avvicinata a Rosalinda” – alle quali assegna un misero 4. Piuttosto critica, Antonella Elia, anche verso la contessa Patrizia De Blanck che ha “ha atteggiamenti non belli che non si addicono alla nobiltà” e per questo merita un 3.

Andrea Zelletta ed Enock – “super comodino” – si beccano un 2 perché non si espongono. Ma il voto più basso di tutti, 1, va a Massimiliano Morra e Francesco Oppini. Il primo “non concede niente di sé e ripete sempre ‘guarda io ne voglio stare fuori’”, mentre il secondo “ha qualcosa di aggressivo, lo trovo poco chiaro e calcolatore”.

Chissà se i vipponi risponderanno alle critiche durante la puntata di stasera.