GF VIP, Alex e Delia rischiano la squalifica? Cosa è successo durante la notte senza farsi vedere dalle telecamere

Un gesto di Alex Belli e Delia Duran fa insorgere immediatamente i telespettatori del GF Vip: per loro è in arrivo una squalifica?

Molti telespettatori del GF vip hanno notato che, nella notte, Alex Belli e Delia Duran hanno commesso un gesto che potrebbe costar loro la squalifica. Ma cosa avranno mai fatto di tanto compromettente i due concorrenti?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Soleil e Alex si abbracciano nella notte: il momento che in tanti si aspettavano

Alex Belli e Delia Duran rischiano la squalifica dal Grande Fratello Vip? I due concorrenti hanno commesso un gesto contro il regolamento. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy;

GF Vip: Alex e Delia rischiano la squalifica? Ecco cosa hanno fatto

Andiamo con ordine. Dopo il secondo ingresso di Alex Belli nella casa del GF Vip per recuperare il rapporto con la compagna, in molti hanno notato un gesto da parte dell’attore che potrebbe mettere seriamente a rischio squalifica sia lui che Delia Duran.

La modella venezuelana e Alex sono infatti stati visti entrare in bagno a qualche secondo di distanza l’uno dall’altra e per giunta senza microfono. In bagno, poi, sono rimasti chiusi per diverso tempo. Cosa si saranno mai detti senza microfono?

I fan chiedono l’espulsione di Alex e della Duran: cosa accadrà?

Molti credono che la coppia si sia scambiata qualche parere su come muoversi all’interno della casa. Un parere condiviso soprattutto da parte di chi crede che quello che si vede tra Alex, Delia e Soleil non sia altro che un teatrino.

Ad ogni modo, il regolamento parla chiaro: due persone senza microfono non possono entrare insieme in bagno. A maggior ragione, la regola vale per il fatto che Alex Belli è appena entrato nella casa e potrebbe quindi portare notizie dall’esterno.

Ad ogni modo, sul web, i telespettatori che chiedono la squalifica di Alex e Delia sono davvero tanti. Succederà qualcosa?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy;