Alex Belli ha tradito Delia prima del GF Vip? Spuntano segnalazioni

Sul web spuntano alcuni racconti che comprometterebbero Alex Belli: ha tradito Delia Duran prima dell’inizio del GF Vip?

Dopo tutto quello che sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vip tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil, in giro per il web spuntano alcune indiscrezioni che sembrano rivelare che l’attore abbia tradito la sua compagna prima dell’inizio del reality show di Mediaset e che, probabilmente, è per questo motivo che lei è tanto attenta a che la Sorge e Alex rimangano solo amici. Ma cosa è successo di preciso? Qual è la veritá su questa storia?

Alex Belli ha tradito Delia Duran prima dell’inizio del Grande Fratello Vip? Sul web spuntano alcuni racconti che comprometterebbero l’attore. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Alex Belli ha tradito Delia Duran prima del GF Vip?

Andiamo con ordine. A instillare il dubbio che Alex Belli possa aver tradito Delia Duran è una storia di Deianira Marzano, che ha ripubblicato una segnalazione arrivatale in privato da una `donna bellissima´ rimasta anonima che vive a Dubai. Quest’ultima ha raccontato di aver avuto piú di un’intesa con Alex Belli, e che durante queste ‘intese’ lui non era mai single.

A parlare ancora di tradimenti è anche un’altra segnalazione, che colloca l’evento vicino Foligno, dove pare che Alex Belli abbia scambiato il suo numero di telefono con una 23enne del luogo. L’attore e la ragazza si sarebbero poi visti piú volte a Milano, prima che lui stesso si dileguasse nel nulla.

Insomma, segnalazioni che non sono prove, ma che instillano il dubbio sul fatto che Alex Belli possa aver tradito Delia Duran prima dell’inizio del GF Vip. Voi cosa ne pensate?

