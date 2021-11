GF Vip, Alex Belli squalificato per la frase su Manuel Bortuzzo? Cosa dichiara lo staff del nuotatore

Alex Belli rischia di essere squalificato dal Grande Fratello Vip a causa di una battuta infelice su Manuel Bortuzzo: ecco cosa è successo

Stanno facendo discutere tantissimo le parole pronunciate da Alex Belli su Manuel Bortuzzo, tant’è che in molti chiedono che l’attore venga addirittura squalificato dal Grande Fratello Vip. Ma cosa avrà mai detto di tanto grave l’ex protagonista di CentoVetrine?

Alex Belli sarà squalificato dal Grande Fratello Vip? A far discutere è una battuta dell’attore su Manuel Bortuzzo. Le sue parole stanno facendo indignare i telespettatori e anche lo staff dello stesso nuotatore. Che cosa succederà adesso? Saranno presi provvedimenti? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Alex Belli e la battuta infelice su Manuel Bortuzzo: sarà squalificato?

Andiamo con ordine. Mentre era fuori, in piscina con Soleil Sorge e Davide Silvestri, Alex Belli ha cominciato a parlare di una sorta di musical con protagonisti tutti i coinquilini, immaginando anche le coreografie: “Qui dentro cadono tutti, uno a uno, a terra. Quando diciamo ‘eliminare’, uno alla volta tutti cadiamo”.

A quel punto, Soleil ha risposto: “Con lui, Davide, che cade per ultimo”. È stato in quel momento che Alex ha messo in mezzo Bortuzzo, dicendo: “No, ultimo rimane Manu perché non può cadere”.

Il web e lo staff di Manuel uniti contro Alex

Una battuta infelice che sta facendo discutere tantissimo i social, dove in molti stanno chiedendo che Alex Belli venga squalificato dal GF Vip.

Anche lo staff di Manuel Bortuzzo è intervenuto sui social, chiedendo provvedimenti anche nei confronti di Davide e Soleil: “Qua si sta andando davvero oltre. Siamo profondamente delusi e prendiamo le distanze da tutto ciò che sta accadendo nelle ultime ore. Ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti nei confronti di questi concorrenti“.

Insomma, la polemica è bella forte. Cosa succederà ad Alex Belli? Davvero verrà cacciato dalla casa?

