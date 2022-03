GF Vip, Alex Belli e Soleil: quella stessa stories su Instagram. Come mai questa ‘strana’ coincidenza?

Tanti fan del GF Vip hanno notato che Soleil e Alex Belli hanno condiviso su Instagram la stessa Storia. C'è una spiegazione a questo gesto?

Alex Belli e Soleil hanno fatto un gesto (quasi) all’unisono su Instagram che ha fatto subito andare in allarme i telespettatori: i due hanno condiviso la stessa Storia. Ma per quale motivo avranno mai fatto una cosa del genere?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, Barù confessa quel debole per Soleil? ‘Se non ci fosse stato Alex…’: cosa ha dichiarato

Alex Belli e Soleil hanno condiviso la stessa Instagram Stories. Il gesto ha destabilizzato un po’ tutti. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Alex Belli e Soleil hanno condiviso la stessa Storia Instagram

Andiamo con ordine. Alex Belli ha condiviso nelle sue Instagram Stories un video della coppia di imitatori social Valentina Barbieri e Antonio Basilico. Nel breve filmato, si vede appunto un’imitazione sua e di Soleil all’interno della casa del GF Vip, in un esilarante scambio di battute…

Dopo circa quattro ore dalla condivisione di Alex Belli, però, anche Soleil ha condiviso esattamente la stessa Storia, facendo subito partire una giostra di dubbi e commenti da parte dei fan. Sarà che la Sorge ha ricondiviso quel breve filmato per “imitare” Alex? Oppure Soleil, da quando è uscita dalla casa, si è messa a sbirciare il profilo dell’attore?

Soleil sui social dopo l’eliminazione: cos’ha fatto finora

Non lo sappiamo, anche perché da quando ha lasciato il GF Vip, Soleil sui social è stata tutt’altro che iperattiva. Prima di ricondividere questa Instagram Stories, si era limitata a ritwittare il cinguettio di un utente che aveva scritto “Per sbaglio ho aperto la tv. Era sul 55. Ma chi sono quelli nella casa di Soleil?”, commentando con un semplice “best tweet of the day”.

Un altro (piccolo) gesto notato dai fan è stato che Stasi ha cominciato a seguire Barù su Instagram. Per il resto assolutamente niente. Questa Instagram Stories condivisa quasi all’unisono con Alex Belli è il primo segnale di un cambio di passo?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy