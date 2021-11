GF Vip, Alex Belli fa piedino a Davide: la scena a letto che scandalizza i fan

Alex Belli scandalizza il pubblico del GF Vip con il piedino a Davide Silvestri: ecco che cosa ha combinato il concorrente del reality

Nella notte, al Grande Fratello Vip, Alex Belli ha fatto il piedino a Davide Silvestri facendo sussultare tutti i telespettatori. Ma per quale motivo sarà mai successa una cosa del genere tra i due concorrenti? Cosa sta succedendo?

Fa subito il giro del web il video che mostra Alex Belli che al GF Vip fa piedino a Davide Silvestri. Ma per quale motivo sarà mai successa una cosa del genere? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: nella notte Alex Belli fa piedino a Davide Silvestri

Andiamo con ordine. Sul web ha cominciato a circolare un video di tre concorrenti del GF Vip in piena notte. Nella clip si vedono chiaramente Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri che se ne stanno tranquillamente a letto ma, facendo attenzione e aguzzando la vista, si nota che Alex fa piedino al buon Silvestri.

Inutile dire che i telespettatori hanno riempito il web di cinguettii sulla questione, tra chi si è scandalizzato per il gesto e chi ha colto l’occasione per divertirsi un mondo.

Qual è il motivo di quel gesto nei confronti di Davide?

In tanti però, in giro per il web, si sono fatti una semplice domanda dopo aver visto quel video: per quale strano motivo Alex Belli ha fatto quel gesto nei confronti di Davide? Cosa mai ci sarà dietro?

Probabilmente, non si tratta altro di uno dei soliti scherzi che l’ex star di Centovetrine e la sua compare Soleil si divertono a fare al povero Davide mentre se ne sta tranquillamente a dormire. Una burla? Sì, e nient’altro…

fonte video: Twitter

