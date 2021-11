GF Vip, Alex palpeggia Soleil? Quel pizzicotto proprio lì e la reazione di lei che…

Al GF Vip Alex Belli palpeggia Soleil che reagisce in una maniera che stupisce tutti: ecco cosa sta succedendo nella casa più spiata d'Italia

Al GF Vip sta succedendo di tutto tra Alex Belli e Soleil Sorge, ma sul web ha cominciato a circolare qualche clip nella quale l’attore palpeggia la coinquilina, con tanto di reazione da parte di lei. Ma cosa starà succedendo tra loro?

LEGGI ANCHE — GF Vip, Alex Belli abbraccia Soleil e le dice una cosa all’orecchio: ecco cosa le ha detto stanotte

Al GF Vip Alex Belli palpeggia Soleil e lei sembra apprezzare tanto da ricambiargli il favore… cosa sta succedendo nella casa più spiata d’Italia? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: Alex Belli palpeggia Soleil: la sua reazione

Andiamo con ordine. Durante la serata della Turandot, Alex e Soleil non sono stati solo i protagonisti di un caloroso bacio (di scena), ma hanno fatto vedere al pubblico anche qualcosa di diverso.

In una clip diffusa sui social, si vede chiaramente Alex che palpeggia il seno di Soleil, che reagisce sorridendo e, anzi, dopo un po’ gli ricambia addirittura il favore allungandogli le mani tra le gambe. Insomma, una serie di toccatine che lasciano ben poco all’immaginazione…

Cosa farà adesso Delia Duran?

Nel frattempo, il pensiero di molti va a Delia Duran, moglie di Alex Belli che aveva espressamente chiesto di evitare atteggiamenti di questo tipo. Come la prenderà adesso? La vedremo in puntata?

Ma Delia Duran non è stata la sola a prendersela: anche Adriana Volpe ha avuto qualcosa da ridire sui due concorrenti del GF Vip.

Adriana Volpe attacca Soleil e Alex. Cosa pubblica prima della puntata

Dopo il bacio nella Turandot, Alex Belli e Soleil sembravano non essere usciti dal personaggio, tant’è che hanno cominciato a cucinare senza staccarsi un attimo, avvinghiati l’uno all’altra. Poi si sono addirittura sdraiati sul pavimento con fare complice…

Non a caso, Adriana Volpe ha detto la sua su Twitter, scrivendo qualche parola anche in merito alla scena in cui Alex palpeggia Soleil (e viceversa): “Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria”.

Non è una novità che l’opinionista non abbia mai creduto alla storia che tra Alex e Soleil ci sia solo amicizia. Cosa succederà stasera durante la puntata?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset