GF Vip, Alex Belli mortifica Miriana: cosa avrebbe fatto a Katia Ricciarelli dopo la puntata

GF Vip: Miriana Trevisan è stata accusata da Alex Belli di aver fatto star male Katia Ricciarelli dopo la nomina di ieri sera.

Al Grande Fratello Vip è successo di tutto dopo la nomina di Katia Ricciarelli da parte di Miriana Trevisan: dopo l’exploit di ieri sera, sembra che la soprano non si sia sentita affatto bene, almeno stando a quanto ha rivelato Alex Belli. Ma cosa le sarà mai successo? E perché mai Alex avrà dato la colpa a Miriana?

GF Vip: Alex Belli rimprovera Miriana Trevisan sullo stato di salute di Katia Ricciarelli

Andiamo con ordine. In mattinata, al GF Vip, Alex Belli ha rimproverato Miriana Trevisan, che durante la puntata di lunedì sera ha nominato Katia Ricciarelli.

“Visto che dici che hai votato col cuore, prenditi col cuore le conseguenze delle tue azioni, che hanno scatenato una roba”, le ha detto l’attore. Poi ha cominciato ad elencare i sintomi accusati da Katia Ricciarelli: “Si è presa 38 di febbre ieri sera, le si è alzata la pressione. Non riusciva nemmeno a stare seduta e nemmeno a mangiare”.

Miriana ha ribattuto con un “Adesso mi devo sentire in colpa per questo?” ma il dibattito si è spostato anche online, dove molti telespettatori hanno voluto far notare che probabilmente la febbre di Katia Ricciarelli non sia in alcun modo collegata alla nomina della Trevisan, così come ha invece presupposto Alex Belli.

Non manca chi ha addirittura affermato che la soprano stesse simulando. Quale sarà mai la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset