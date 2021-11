GF Vip, Alex Belli sminuisce gli insulti di Delia: Soleil si arrabbia con lui. Cosa è successo dopo la puntata

Al GF Vip, Soleil Sorge si arrabbia con Alex Belli per gli insulti di Delia Duran, ma lui li sminuisce. Ecco che cosa è successo dopo la puntata

Nell’ultima puntata del GF Vip è successo davvero di tutto, ma a far discutere sono soprattutto alcune dinamiche tra Alex Belli, la compagna Delia e Soleil Sorge. Cosa sarà mai successo tra loro?

Al GF Vip, Soleil Sorge si arrabbia con Alex Belli per gli insulti di Delia Duran, ma lui li sminuisce.

GF Vip: Delia Duran attacca Soleil, lei si lamenta con Alex Belli

Andiamo con ordine. La compagna di Alex Belli, Delia Duran, ha fatto capire più volte di non apprezzare il rapporto che si è creato tra lui e Soleil Sorge all’interno della casa del GF Vip. Non a caso, durante l’ultima puntata ha addirittura attaccato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che al termine della diretta ha deciso di parlarne direttamente con Alex.

“Parliamoci chiaro – ha esordito Soleil – Lei ha sbagliato ad utilizzare certi termini. Ha sbagliato! Non si dice ‘sei una gatta morta, vergognati’. Ha sbagliato. Lo dici in un altro modo…”

Alex sminuisce gli insulti della Duran

Alex, a quel punto, ha sminuito gli insulti che la compagna ha rivolto alla Sorge: “Perché ha sbagliato? È tutto decontestualizzato. Lei prende in considerazione un certo tipo di rapporto che si è creato tra di noi e lo vede come minatorio, pericoloso”.

È stato allora che Soleil è partita in quarta, difendendo le proprie posizioni: “Se hai anche un minimo dubbio certe cose non le dici. Io se vedo una cosa del genere, se mi dà fastidio qualcosa che fa il mio uomo, o anche un tradimento minimo di fiducia, io me la prendo con lui. Se c’è un pensiero, un fastidio mio, e su un’amicizia che può infastidirmi, lo faccio in maniera velata e tranquilla, parandomi il c..o se mi sto sbagliando. Non vado dritta agli insulti, perché se poi mi sto sbagliando è ridicolizzante nei miei confronti”.

Il pubblico sospetta di Alex: è tutta una strategia?

“Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato questo gioco a questo punto – ha detto la stessa Stasi qualche giorno fa – Le sto pensando tutte. Lui in effetti ha detto cose fraintendibili sulla nostra amicizia. Mi sento strumento di una roba che non mi appartiene. C’è qualcosa che non mi torna”.

Il pubblico, a quanto pare, è dalla sua parte e sono in molti a credere che Alex Belli e Delia Duran abbiano gettato Soleil in mezzo ad una loro strategia. Quale sarà la verità? Come andrà a finire tutto questo?

